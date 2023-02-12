غوارديولا: لا يمكن محو إنجازات مانشستر سيتي

وأصدر سيتي بيانا، يوم الاثنين، قائلا: "يرحب النادي بمراجعة هذا الأمر من لجنة مستقلة للنظر بنزاهة في مجموعة الأدلة الشاملة التي لا يمكن دحضها والمتاحة لدعم الموقف".

وأكد مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق أنه بغض النظر عن نتيجة التحقيق فإن سجل سيتي الزاخر بالألقاب يستحق التقدير.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن غوارديولا قوله: "في النهاية نتجنب ما يقوله الآخرون عنا، لننس ذلك، فكروا في ما حققناه، لا يمكن لأحد محوه".

وأضاف: "نترك اللحظات السيئة لكن لا يمكن تغيير ذلك، فزنا بالكثير ونريد الدفاع عن موقفنا حتى يكون ذلك غير ممكن".

"ستتخذ رابطة الدوري الممتاز قرارها لكن أعرف ما فزنا به، والطريقة التي فزنا بها والجهد الذي بذلناه".

وقال غوارديولا في وقت سابق إنه سيترك سيتي إذا أخفق في تحقيق للاتحاد الأوروبي (يويفا) في شؤونه المالية، لكنه شدد على عدم وجود نية للمغادرة وسط الموقف الحالي.

وتابع: "إذا أرادني النادي هنا سأبقى لأنه عمل ويجب أن تفوز، إذا أرادني لن أتخلى عنه".

"وأريد بقاء اللاعبين أيضا، أود أن أقنعهم بأن ما حققناه تحقق بالفعل ولا يمكن إزالته".