تشيلسي يعلن تعاقده مع جوستو حتى 2030 ويبقيه معارا في ليون

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، التعاقد مع الظهير الأيمن مالو جوستو قادما من أولمبيك ليون حتى يونيو حزيران 2030 مع إبقائه في صفوف الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك جوستو (19 عاما)، الذي لعب مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما، في 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم بعدما شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن شبكة (سكاي سبورتس) قالت إن الصفقة كلفت خزائن تشيلسي 26.3 مليون جنيه إسترليني (32.60 مليون دولار).