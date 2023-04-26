ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يعبر فولهام.. وولفرهامبتون يقتنص 3 نقاط مهمة

سجل المدافع تايرون مينغز هدفا رائعا بضربة رأس من ركلة ثابتة ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على ضيفه فولهام، اليوم الثلاثاء، ليتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقترب خطوة من ضمان اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

ويملك أستون فيلا 54 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير ويتأخر بخمس نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويحتل فولهام، الذي تضررت أحلامه الأوروبية بفعل أربع هزائم في مارس وأبريل، المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

حصل فولهام على فرصة مبكرة لكن صاحب الضيافة وضعه تحت ضغط هائل في الدقائق 15 الأولى، وطالب أستون فيلا بركلة جزاء لكن الحكم رفضها بعدما بدا أن أولي واتكينز تعرض لعرقلة في المنطقة من قبل توسين أدارابيويو.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 21 عندما قابل مينغز ركلة ركنية بضربة رأس رائعة في الشباك.

ووقف فولهام على أقدامه في الشوط الثاني لكن هجومه فشل مرة أخرى ورغم تمتعه بمزيد من الاستحواذ إلا أنه لم يفعل الكثير لتهديد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

وكادت فرحة مينغز أن تتحول إلى كابوس في الدقيقة 82 عندما حول الكرة إلى مرماه لكن الحكم وجد هاريسون ريد متسللا أثناء التحضير ليلغي الهدف العكسي وتماسك أستون فيلا ليحتفل بالانتصار.