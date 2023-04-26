ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يعبر فولهام.. وولفرهامبتون يقتنص 3 نقاط مهمة
سجل المدافع تايرون مينغز هدفا رائعا بضربة رأس من ركلة ثابتة ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على ضيفه فولهام، اليوم الثلاثاء، ليتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقترب خطوة من ضمان اللعب في أوروبا الموسم المقبل.
ويملك أستون فيلا 54 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير ويتأخر بخمس نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.
ويحتل فولهام، الذي تضررت أحلامه الأوروبية بفعل أربع هزائم في مارس وأبريل، المركز التاسع برصيد 45 نقطة.
حصل فولهام على فرصة مبكرة لكن صاحب الضيافة وضعه تحت ضغط هائل في الدقائق 15 الأولى، وطالب أستون فيلا بركلة جزاء لكن الحكم رفضها بعدما بدا أن أولي واتكينز تعرض لعرقلة في المنطقة من قبل توسين أدارابيويو.
وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 21 عندما قابل مينغز ركلة ركنية بضربة رأس رائعة في الشباك.
ووقف فولهام على أقدامه في الشوط الثاني لكن هجومه فشل مرة أخرى ورغم تمتعه بمزيد من الاستحواذ إلا أنه لم يفعل الكثير لتهديد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.
وكادت فرحة مينغز أن تتحول إلى كابوس في الدقيقة 82 عندما حول الكرة إلى مرماه لكن الحكم وجد هاريسون ريد متسللا أثناء التحضير ليلغي الهدف العكسي وتماسك أستون فيلا ليحتفل بالانتصار.
وولفرهامبتون يربح 3 نقاط مهمة
وفي مباراة أخرى، منح هدف عكسي مبكر وركلة جزاء متأخرة وولفرهامبتون واندرارز ثلاث نقاط مهمة في محاولته للابتعاد عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى مسيرة ضيفه كريستال بالاس الخالية من الهزيمة تحت قيادة المدرب روي هودجسون بالفوز عليه 2-صفر.
بدأ وولفرهامبتون المباراة بشكل رائع حيث سجل يواكيم أندرسن هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.
وحسم وولفرهامبتون الفوز بعد خطأ فادح آخر كان هذه المرة من حارس مرمى بالاس سام جونستون الذي تسبب في ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها القائد روبن نيفيز بنجاح.
وبهذا الفوز ابتعد وولفرهامبتون بتسع نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة لينضم إلى بالاس برصيد 37 نقطة لكل منهما.
وأنهت هذه النتيجة سلسلة رائعة لهودجسون حقق خلالها ثلاثة انتصارات، إضافة إلى تعادل واحد منذ عودته إلى بالاس في أعقاب إقالة باتريك فييرا الشهر الماضي.
وقد أنهى فريق ليستر سيتي مباراته مع ليدز يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي استضافه ملعب إيلاند رود.
وأحرز لويس سينيستيرا هدف ليدز في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة، يرفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 في المركز الـ17، في حين يتواجد ليدز في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة، بجدول ترتيب المسابقة المحلية.