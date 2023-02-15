الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

آرسنال.. وتعزيز الصدارة

يرفع آرسنال شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعزيز الصدارة، خاصة أن هذه المواجهة من وجهة نظر الكثيرين حاسمة في مشوار التتويج باللقب الغائب منذ 2003-2004.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ليست صراعًا منفردًا بينه وبين غوارديولا بل هي صدام بين فريقين كلاهما يحلم بالتتويج، مؤكدًا أن السيتي يسير بصورة مميزة في آخر 6 أعوام ولديه ثبات فني ورؤية واضحة.

وأشار إلى أن فريقه وصل لمرحلة مميزة في المنافسة هذا الموسم والمباراة ستكون ممتعة بين فريقين مميزين، موضحًا أن اعتذار الحكام عن الأخطاء غير كاف وآخرها ما حدث في لقاء برينتفورد باحتساب هدف غير صحيح كلف فريقه نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.

ويغيب البرازيلي غابريل جيسوس مهاجم آرسنال عن مواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي للإصابة بجانب الدولي المصري محمد النني للسبب ذاته.

ويعتمد آرسنال على تشكيلة تضم حارس المرمى آرون رامسديل وأمامه الرباعي ويليام ساليبا وغابريل ماغالايس وبنيامين وايت وأوليكساندر زينتشينكو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط توماس بارتي وغرانيت تشاكا ومارتن أوديغارد مع ثلاثي خط الهجوم بوكايو ساكا وغابريل مارتينيلي وإدوارد نيكيتاه.