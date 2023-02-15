الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين آرسنال وضيفه مانشستر سيتي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة القمة بين آرسنال ومانشستر سيتي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الإمارات" في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، الـ(10:30) بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، وحقق الفريق 16 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وحقق 15 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.
ويتبقى لفريق آرسنال مباراة مؤجلة ضد إيفرتون تقام مطلع الشهر المقبل.
وسجل آرسنال 46 هدفًا مقابل 56 سجلها السيتي، بينما استقبل آرسنال 18 هدفًا مقابل 22 هدفًا استقبلها السيتي.
غوارديولا ضد أرتيتا
تبدو المواجهة بنكهة إسبانية خالصة خارج الخطوط بين بيب غوارديولا مدرب السيتي ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال.
ويتفوق غوارديولا بشكل واضح على أرتيتا بالفوز في 6 لقاءات من أصل 7 جمعته بمساعده السابق الذي تفوق في مباراة واحدة.
ولم يعرف السيتي أيضًا طعم الخسارة في مواجهة آرسنال في آخر 6 مواجهات منذ الخسارة بنتيجة 2-0 يوم الـ18 من يوليو 2020.
آرسنال.. وتعزيز الصدارة
يرفع آرسنال شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعزيز الصدارة، خاصة أن هذه المواجهة من وجهة نظر الكثيرين حاسمة في مشوار التتويج باللقب الغائب منذ 2003-2004.
وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ليست صراعًا منفردًا بينه وبين غوارديولا بل هي صدام بين فريقين كلاهما يحلم بالتتويج، مؤكدًا أن السيتي يسير بصورة مميزة في آخر 6 أعوام ولديه ثبات فني ورؤية واضحة.
وأشار إلى أن فريقه وصل لمرحلة مميزة في المنافسة هذا الموسم والمباراة ستكون ممتعة بين فريقين مميزين، موضحًا أن اعتذار الحكام عن الأخطاء غير كاف وآخرها ما حدث في لقاء برينتفورد باحتساب هدف غير صحيح كلف فريقه نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.
ويغيب البرازيلي غابريل جيسوس مهاجم آرسنال عن مواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي للإصابة بجانب الدولي المصري محمد النني للسبب ذاته.
ويعتمد آرسنال على تشكيلة تضم حارس المرمى آرون رامسديل وأمامه الرباعي ويليام ساليبا وغابريل ماغالايس وبنيامين وايت وأوليكساندر زينتشينكو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط توماس بارتي وغرانيت تشاكا ومارتن أوديغارد مع ثلاثي خط الهجوم بوكايو ساكا وغابريل مارتينيلي وإدوارد نيكيتاه.
السيتي .. وتضييق الخناق
يتطلع مانشستر سيتي أيضًا لتضييق الخناق في سباق الصدارة على آرسنال.
وأكد غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن آرسنال حتى الآن الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي لأنه على الصدارة موضحًا أنه لمس بنفسه الروح التي يملكها الفريق اللندني في الجولات الأخيرة وأيضًا الجدية.
وأشار إلى أن مباراة آرسنال مهمة للغاية ولكن هناك أيضًا العديد من اللقاءات المهمة في سباق التتويج.
ويغيب عن السيتي المدافع جون ستونز، ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون وأمامه روبن دياز وإيمريك لابورت وكايل والكر وناثان آكي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين وبرناردو سيلفا ويقود خط الهجوم جاك غيريليش ورياض محرز وإرلينغ هالاند.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن كلمة السر في صراع غوارديولا وأرتيتا خارج الخطوط تتمثل في الاستحواذ والفاعلية.
وأشار إلى أن خبرة دي بروين تمنح السيتي حلولًا مميزة في وسط الملعب مؤكدًا أن آرسنال يملك هجومًا سريعًا ولكنه يملك أيضًا دفاعا مميزًا وهو ما يجعل اللقاء صعبًا بين الفريقين.