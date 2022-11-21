هكذا تتحايل الجماهير على قرار حظر الكحوليات في ملاعب كأس العالم (صور)
قررت السلطات القطرية منع شرب الكحول في ملاعب نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر وحظر بيعه أيضا، وهو ما أدى لغضب بعض جماهير الدول الأوروبية وخصوصا الجماهير البريطانية.
ويعتبر السكر العلني في قطر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن خلال نهائيات كأس العالم سمح للجماهير بشرب الكحول لكن بعيدا عن الملاعب وفقط في مراكز المشجعين وسط الدوحة، وهو ما دفع بعض الجماهير البريطانية لاختراع طرق مختلفة للالتفاف على قرار المنع ونشرها على الإنترنت لمن يريد إدخال الكحول للملاعب سرا.
ومن الطرق المقترحة إخفاء علبة بيرة تحت علبة لمشروب كوكاكولا أو ملئ كيس الترطيب بالكحول وإدخاله للملاعب.
واقترح بعض المشجعين طرقا ساخرة من بينها ملؤ بطيخة بالكحول وإدخالها للملاعب.
يذكر أن بعض هذه الصور نشرتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي في شهر يونيو الماضي، وليست لمشجعين استطاعوا إدخال المشروبات الكحولية إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر بعد منعها.
ولن تسمح قطر سوى لنوع من البيرة بشربه في مراكز المشجعين وهو الخاص بالشركة الراعية لنهائيات كأس العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم وتبلغ قيمة العلبة الواحدة 12 جنيها إسترلينيا.
ودافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قرار السلطات القطرية، وأكد أن الإنسان بإمكانه البقاء دون شرب كحول طيلة 3 ساعات وهي مدة وجوده في ملاعب كرة القدم وأنه لن يموت.
وذكرت تقارير إعلامية أن "فيفا" قد يخسر 40 مليون جنيه إسترليني بسبب قرار السلطات القطرية منع الكحول في الملاعب، لكن إنفانتينو رفض هذه المخاوف، وأوضح: "بصراحة، إذا كانت هذه هي أكبر مشكلة لدينا لكأس العالم، فسأوقع على الفور، وأذهب إلى الشاطئ وأسترخي حتى 18 ديسمبر، كل قرار نتخذه في كأس العالم هو قرار مشترك بين قطر والفيفا".
وأضاف عن شرب الكحول: "أنا شخصياً أعتقد أنه إذا لم تتمكن من شرب الجعة لمدة ثلاث ساعات في اليوم، فلن تموت".