هكذا تتحايل الجماهير على قرار حظر الكحوليات في ملاعب كأس العالم (صور)

قررت السلطات القطرية منع شرب الكحول في ملاعب نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر وحظر بيعه أيضا، وهو ما أدى لغضب بعض جماهير الدول الأوروبية وخصوصا الجماهير البريطانية.

ويعتبر السكر العلني في قطر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن خلال نهائيات كأس العالم سمح للجماهير بشرب الكحول لكن بعيدا عن الملاعب وفقط في مراكز المشجعين وسط الدوحة، وهو ما دفع بعض الجماهير البريطانية لاختراع طرق مختلفة للالتفاف على قرار المنع ونشرها على الإنترنت لمن يريد إدخال الكحول للملاعب سرا.

ومن الطرق المقترحة إخفاء علبة بيرة تحت علبة لمشروب كوكاكولا أو ملئ كيس الترطيب بالكحول وإدخاله للملاعب.

واقترح بعض المشجعين طرقا ساخرة من بينها ملؤ بطيخة بالكحول وإدخالها للملاعب.

يذكر أن بعض هذه الصور نشرتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي في شهر يونيو الماضي، وليست لمشجعين استطاعوا إدخال المشروبات الكحولية إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر بعد منعها.