ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 21 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين، نجم توتنهام، برصيد 13 هدفا.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد احتلاله المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المدفعجية المتصدر برصيد 40 نقطة.