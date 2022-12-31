ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هالاند في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 21 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين، نجم توتنهام، برصيد 13 هدفا.
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد احتلاله المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المدفعجية المتصدر برصيد 40 نقطة.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة استطاع الفوز في 11 منها وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن حقق خلالهم الفوز في 3 مواجهات والتعادل 5 مرات وخسر في 8 مباريات.
وفاز مان سيتي في المباراة الماضية على ليدز بثلاثة أهداف دون مقابل ، بينما خسر إيفرتون على يد وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.