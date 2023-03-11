ترتيب الدوري الإنجليزي.. بورنموث يصعق ليفربول (فيديو)

اقتنص فريق بورنموث فوزا ثمينا على حساب نظيره ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف بورنموث الوحيد فيليب بيلينغ في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.