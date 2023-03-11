ترتيب الدوري الإنجليزي.. بورنموث يصعق ليفربول (فيديو)
سجل هدف بورنموث الوحيد فيليب بيلينغ في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.
اقتنص فريق بورنموث فوزا ثمينا على حساب نظيره ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف بورنموث الوحيد فيليب بيلينغ في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.
وأضاع محمد صلاح هدف التعادل لليفربول بعدما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم لفريقه في المدرجات.
وتعرض ليفربول لضربة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي خاض العدد ذاته.
وحافظ بورنموث على الانتصار الثمين هذه المرة بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام آرسنال المتصدر، يوم السبت الماضي.
وخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.