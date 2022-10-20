كلوب: محمد صلاح يمكنه اللعب في 10 مراكز

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الريدز يعمل من أجل التوفيق بين محمد صلاح وداروين نونيز في خط الهجوم.

وسجل نونيز هدفه الخامس منذ وصوله من بنفيكا، والأول للريدز على ملعب آنفيلد، ليحقق فريق المدرب يورغن كلوب فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ويستهام يونايتد أمس الأربعاء.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، تم وضع اللاعب الأوروغواياني على مقاعد البدلاء في الفوز على مانشستر سيتي، عندما لعب محمد صلاح في الهجوم وسجل الهدف الوحيد في المباراة.

وألمح كلوب إلى وجود احتمال أن يتم إشراك محمد صلاح ونونيز في قلب الهجوم في المستقبل عندما سئل عن كيفية تأثير التشكيل الجديد على دور اللاعب المصري عند اللعب على اليمين ضد ويستهام.

وقال كلوب: "كل ما علينا فعله هو الدفاع، يجب على صلاح أن يدافع في ذلك الوقت بشكل مختلف قليلا عما فعل في الماضي".

وأضاف: "هناك فرصة للعب مع داروين وصلاح في قلب الهجوم، سيكون ذلك مزيجًا عالي السرعة، لكننا بحاجة للوصول إلى هناك بطريقة ما، ما زلنا نطور هذا النوع من النظام وعلينا معرفة أفضل طريقة له للعبة محددة".

وتابع المدرب الألماني: "محمد صلاح يمكنه أن يلعب في 10 مراكز، كان يلعب بشكل ثابت في القلب (رغم البدء على الجانب الأيمن)، الأمر لم يختلف بالنسبة لصلاح في الشق الهجومي هذا الموسم، لكن هناك فارقا بسيطا في الجوانب الدفاعية التي يقوم بها".

وسجل محمد صلاح 9 أهداف وصنع 4 في 15 مباراة الموسم الحالي في 1234 دقيقة في مختلف المسابقات.

وتصدى أليسون باكير لضربة جزاء سددها جارود بوين ليحافظ على فوز ليفربول على ويستهام، وبات ليفربول على بعد 4 نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأشاد كلوب أيضًا بكل من حارس المرمى أليسون باكير والبديل المخضرم جيمس ميلنر، خاصة مع تكاتف الثنائي لمنع توماس سوتشيك من تسجيل هدف التعادل في وقت متأخر.