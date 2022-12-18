استمرار غاريث ساوثغيت مدربًا لإنجلترا حتى بطولة يورو 2024

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.

وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان "يسعدنا التأكيد أن غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024. غاريث و(المدرب المساعد) ستيف هولاند حظيا دومًا بكامل دعمنا وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة أوروبا".

وكانت الصحافة البريطانية تلمح لإمكانية رحيل ساوثغيت بعد الخروج من دور الـ8 من بطولة كأس العالم قطر 2022 أمام فرنسا، عقب الخسارة 1-2، قبل أن يتم حسم الأمر ببقائه.