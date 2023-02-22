محمد صلاح يحقق أرقامًا تاريخية بهدفه في مباراة ليفربول ضد ريال مدريد
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا لفريقه ليفربول في شباك ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب آنفيلد.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 14 مستغلًا خطأ فادحًا من البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وهو الهدف الثاني للفريق، حيث سجل داروين نونيز الهدف الأول بالكعب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعد تمريرة وصلت له من صلاح.
ولم يتمكن كورتوا من التعامل بشكل جيد مع الكرة، قبل أن يفقد توازنه ويستغل محمد صلاح الفرصة، ويهز الشباك.
وأصبح "صلاح" هداف ليفربول في كافة البطولات الأوروبية بـ42 هدفًا في 66 مباراة بعد فض الشراكة مع ستيفن جيرارد (41 في 129 مباراة)
كما أصبح أكثر من سجل أهداف بالبطولات الأوروبية على ملعب آنفيلد بقميص ليفربول بـ19 هدفًا.
وأصبح "صلاح" البالغ من العمر 30 عامًا أكثر لاعب أفريقي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما عادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا ولكل منهما 44 هدفًا.
كما بات أكثر لاعبي ليفربول من حيث عدد التمريرات الحاسمة في البطولة القارية الأبرز برصيد 13 تمريرة بعدما صنع الهدف الأول لفريقه الذي سجله داروين نونيز بعد 4 دقائق من البداية، وفقًا لإحصائيات شبكة "Squaka".