محمد صلاح يحقق أرقامًا تاريخية بهدفه في مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ولم يتمكن كورتوا من التعامل بشكل جيد مع الكرة، قبل أن يفقد توازنه ويستغل محمد صلاح الفرصة، ويهز الشباك.

وأصبح "صلاح" هداف ليفربول في كافة البطولات الأوروبية بـ42 هدفًا في 66 مباراة بعد فض الشراكة مع ستيفن جيرارد (41 في 129 مباراة)

كما أصبح أكثر من سجل أهداف بالبطولات الأوروبية على ملعب آنفيلد بقميص ليفربول بـ19 هدفًا.

وأصبح "صلاح" البالغ من العمر 30 عامًا أكثر لاعب أفريقي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما عادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا ولكل منهما 44 هدفًا.

كما بات أكثر لاعبي ليفربول من حيث عدد التمريرات الحاسمة في البطولة القارية الأبرز برصيد 13 تمريرة بعدما صنع الهدف الأول لفريقه الذي سجله داروين نونيز بعد 4 دقائق من البداية، وفقًا لإحصائيات شبكة "Squaka".