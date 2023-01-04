ديلي ميل: مشاكل ليفربول تتراكم وكلوب يواجه معركة ضخمة لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار

لم تكن بداية سنة 2023 جيدة لفريق ليفربول، الذي كان يعلق آمالًا كبيرة على تقديم مستوى جيد يغير من خلاله معطيات بداية موسم سيئ جعله يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدثت صحيفة "ديلي ميل" عن بداية ليفربول في 2023 بالهزيمة 3-1 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، مؤكدة أن الآمل في انطلاقة جديدة للريدز تلقت ضربة قوية بالهزيمة، وأن السنة الجديدة تبدأ بـ"حرب استنزاف".

وتحول حلم ملاك النادي من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأمل الحصول على مكان بين الأربعة الكبار ولعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن بداية السنة بالهزيمة 3-1 أمام برينتفورد جعلهم يشعرون وكأنهم يخسرون المعركة.

ولا يشعر المدرب الألماني يورغن كلوب بالذعر والارتباك مع بقاء 63 نقطة على طاولة الصراع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يستطيع تجاهل الإشارات التحذيرية بشأن فريقه.