هل مستقبل مانشستر يونايتد يبدو أكثر إشراقا دون كريستيانو رونالدو؟
ربما لم يفز مانشستر يونايتد في أولى مبارياته بعد استبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة، لكن تعادله 1/1 مع تشيلسي بدا ليؤكد الاعتقاد السائد بأنهم أفضل حالا دون نجمهم الأبرز.
ورغم أنهم كانوا بحاجة لتسديدة من كاسيميرو في الدقيقة 94 للحصول على نقطة، سيطر مانشستر يونايتد على فترات طويلة من المباراة، وبدا أكثر تماسكا دون اللاعب الذي فاز بجائزة الأفضل في العالم خمس مرات.
وشارك رونالدو، الذي أمره المدرب إريك تين هاغ بالتدريب بمفرده منذ أن غادر ملعب المباراة مبكرا في انتصار فريقه 2/0 على توتنهام، أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز حين تلقى الفريق هزيمة مذلة 0/4 في برينتفورد وتعادل دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد.
وفي أكثر انتصارات مانشستر يونايتد إثارة للإعجاب هذا الموسم ضد ليفربول وآرسنال وتوتنهام لعب رونالدو البالغ عمره 37 عاما ما مجموعه 36 دقيقة فقط.
وكانت لحظته الحاسمة الوحيدة حين سجل هدف الفوز في الانتصار 2/1 على مضيفه إيفرتون، بعدما اضطر تين هاغ للجوء إليه عقب خروج أنطوني مارسيال مصابا.
وكان ذلك هدفه رقم 700 في مسيرته مع الأندية، وهو نوع من الحسم، لا يستطيع سوى القليل من زملائه في الفريق الوصول له.
ومع ذلك فإن لحظات تألق رونالدو تزداد ندرة، وحتى في الدوري الأوروبي حيث بدأ جميع مباريات يونايتد الأربع ضد منافسين متواضعين مثل شريف تيراسبول وأومونيا نيقوسيا هز رونالدو الشباك مرة واحدة فقط كانت من ركلة جزاء.
وتصدر رونالدو قائمة هدافي يونايتد في الموسم الماضي برصيد 18 هدفا من أصل 57 سجلها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عودته إلى أولد ترافورد وسط ضجة كبيرة، بعد 12 عاما من فترته الأولى الحافلة بالألقاب مع النادي.
ومع ذلك، فقد عانى يونايتد من سلسلة هزائم مخزية مثل الخسارة 5-صفر أمام ليفربول على أرضهم، و4-1 أمام واتفورد، واحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنهم في الموسم السابق لوصول رونالدو أنهى الفريق الدوري في المركز الثاني وسجل 73 هدفا.
لا رحمة مع تين هاغ
لم يكن لأولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك، الثنائي الذي جلس على مقعد المدرب قبل تين هاغ، سلطة استبعاد رونالدو من الفريق بشكل متكرر لكن المدرب الهولندي كان صارما معه ويجب على يونايتد الآن أن يقرر ما سيفعله مع المهاجم البارز.
ولم يتلق الفريق أي عروض جدية بخصوص رونالدو في الصيف، وعلى الرغم من أن العروض قد تأتي في يناير كانون الثاني، فإن أفضل طريقة لضمان مغادرته هي فسخ عقده، والذي سيكلف النادي نحو عشرة ملايين جنيه إسترليني وفقا لتقارير إعلامية.
وإحدى الحجج ضد إقصاء رونالدو هي عدم وجود خيارات هجومية أخرى، حيث أصيب مارسيال، ويهدر ماركوس راشفورد العديد من الفرص السهلة، أما جيدون سانشو الذي تعاقد معه الفريق في صفقة ضخمة لم يترك أي بصمة تذكر.
لكن إذا أراد مانشستر يونايتد بعض النصائح، فيمكنهم النظر لآرسنال الذي تعرض لضربة مالية في يناير كانون الثاني، للتخلي عن قائد الفريق السابق بيير-إيمريك أوباميانغ، بعد أن أخل بقواعد الانضباط ليسقط من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا.
وقاد أرتيتا، الذي طرد أيضا مسعود أوزيل قبل نهاية عقده، آرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك عمل جماعي ملموس في النادي.
ويظهر مانشستر يونايتد علامات استفاقة مماثلة تحت قيادة تين هاغ، وأصبح من الواضح أن أفضل طريقة لاستعادة قمة مستواهم، هي الالتفاف حول المدرب، وليس مهاجمهم الذي يمر بفترة صعبة في مسيرته.