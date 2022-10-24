هل مستقبل مانشستر يونايتد يبدو أكثر إشراقا دون كريستيانو رونالدو؟

وشارك رونالدو، الذي أمره المدرب إريك تين هاغ بالتدريب بمفرده منذ أن غادر ملعب المباراة مبكرا في انتصار فريقه 2/0 على توتنهام، أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز حين تلقى الفريق هزيمة مذلة 0/4 في برينتفورد وتعادل دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد.

وفي أكثر انتصارات مانشستر يونايتد إثارة للإعجاب هذا الموسم ضد ليفربول وآرسنال وتوتنهام لعب رونالدو البالغ عمره 37 عاما ما مجموعه 36 دقيقة فقط.

وكانت لحظته الحاسمة الوحيدة حين سجل هدف الفوز في الانتصار 2/1 على مضيفه إيفرتون، بعدما اضطر تين هاغ للجوء إليه عقب خروج أنطوني مارسيال مصابا.

وكان ذلك هدفه رقم 700 في مسيرته مع الأندية، وهو نوع من الحسم، لا يستطيع سوى القليل من زملائه في الفريق الوصول له.