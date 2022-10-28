رد قوي من أنتوني بعد سخرية بول سكولز من استعراضه (صورة)
رد البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد على بول سكولز أسطورة النادي بعد مهارة اللاعب أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي، أمس الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
ووصلت الكرة إلى أنتوني في الدقيقة 38، قبل أن يستعرض مهارته في الكرة ويدور معها في أمر بدا أنه لاقى إعجاب جماهير أولد ترافورد.
لكن هذه المهارة لم تلق قبول بول سكولز الذي قال لشبكة "بي تي سبورت": "لو كنت مكان اللاعب رقم 6، لعرفت ما يتوجب علي فعله"، في إشارة لإمكانية تدخله بعنف على أنتوني".
وأضاف: "ما قام به أنتوني أمر سخيف ومجرد استعراض، فهو لا يراوغ بهذه الطريقة، ولا يستمتع أحد بما يقوم به، لكن هذا ما اعتاد عليه، رأيته يقوم بذلك بالفعل مع أياكس".
ورد على سكولز وكتب عبر "إنستغرام": "نحن معروفون بفننا ولن أتوقف عن القيام بما أوصلني للمكان الذي أنا بهِ الآن".
وكانت تقارير صحفية قد أفادت بقيام إيريك تين هاغ استبدال أنتوني بين الشوطين؛ بسبب هذه المهارة، لكن تين هاغ قال عقب المبارة إن قراره لا علاقة له بإهدار اللاعب البرازيلي فرصة تهديف.