رد قوي من أنتوني بعد سخرية بول سكولز من استعراضه (صورة)

لكن هذه المهارة لم تلق قبول بول سكولز الذي قال لشبكة "بي تي سبورت": "لو كنت مكان اللاعب رقم 6، لعرفت ما يتوجب علي فعله"، في إشارة لإمكانية تدخله بعنف على أنتوني".

وأضاف: "ما قام به أنتوني أمر سخيف ومجرد استعراض، فهو لا يراوغ بهذه الطريقة، ولا يستمتع أحد بما يقوم به، لكن هذا ما اعتاد عليه، رأيته يقوم بذلك بالفعل مع أياكس".

ورد على سكولز وكتب عبر "إنستغرام": "نحن معروفون بفننا ولن أتوقف عن القيام بما أوصلني للمكان الذي أنا بهِ الآن".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بقيام إيريك تين هاغ استبدال أنتوني بين الشوطين؛ بسبب هذه المهارة، لكن تين هاغ قال عقب المبارة إن قراره لا علاقة له بإهدار اللاعب البرازيلي فرصة تهديف.