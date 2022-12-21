هالاند يتحدث عن تنافسه مع مبابي وعلاقته بصراع ميسي وكريستيانو رونالدو

قال إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إنه سيستغل قمة فريقه أمام ليفربول ليغتنم الفرصة ليثبت أنه لا يزال بين الأفضل بما في ذلك كل من شارك في كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أن تنافسه مع الفرنسي كيليان مبابي يمكن أن يكون إيجابيا مثلما كانت المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا في مباراة سجل خلالها مبابي "هاتريك"، في الوقت الذي غاب فيه المهاجم النرويجي عن المونديال.

وسيكون مهاجم مانشستر سيتي حريصا على تأكيد مكانته أمام نجم منتخب فرنسا مبابي والآخرين الذين تألقوا في كأس العالم، عند عودتهم إلى الملاعب المحلية مساء الخميس المقبل، حسب صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" الصادرة في مدنية مانشستر.

وبسبب فشل النرويج في التأهل للمونديال، اضطر هالاند إلى البقاء والتدريب مع لاعبين غير مشاركين في كأس العالم، بينما كان الدوري الإنجليزي الممتاز متوقفا.

ويرحب سيتي بنظيره ليفربول في استاد الاتحاد في مباراة الدور الرابع من كأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية المحترفة التي يسيل لها اللعاب بين فريقين شكلا إلى حد كبير احتكارا ثنائيا في القمة الإنجليزية في المواسم الأخيرة، لكن هل يمكن أن يضيف هالاند إلى أهدافه الـ 29 في جميع المسابقات هذا الموسم؟

ووقع هالاند عقده مع سيتي قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، وقد ترك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بصمته هذا الموسم بتسجيله 29 هدفًا في 24 مباراة في جميع المسابقات.