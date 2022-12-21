هالاند يتحدث عن تنافسه مع مبابي وعلاقته بصراع ميسي وكريستيانو رونالدو
قال إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إنه سيستغل قمة فريقه أمام ليفربول ليغتنم الفرصة ليثبت أنه لا يزال بين الأفضل بما في ذلك كل من شارك في كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أن تنافسه مع الفرنسي كيليان مبابي يمكن أن يكون إيجابيا مثلما كانت المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا في مباراة سجل خلالها مبابي "هاتريك"، في الوقت الذي غاب فيه المهاجم النرويجي عن المونديال.
وسيكون مهاجم مانشستر سيتي حريصا على تأكيد مكانته أمام نجم منتخب فرنسا مبابي والآخرين الذين تألقوا في كأس العالم، عند عودتهم إلى الملاعب المحلية مساء الخميس المقبل، حسب صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" الصادرة في مدنية مانشستر.
وبسبب فشل النرويج في التأهل للمونديال، اضطر هالاند إلى البقاء والتدريب مع لاعبين غير مشاركين في كأس العالم، بينما كان الدوري الإنجليزي الممتاز متوقفا.
ويرحب سيتي بنظيره ليفربول في استاد الاتحاد في مباراة الدور الرابع من كأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية المحترفة التي يسيل لها اللعاب بين فريقين شكلا إلى حد كبير احتكارا ثنائيا في القمة الإنجليزية في المواسم الأخيرة، لكن هل يمكن أن يضيف هالاند إلى أهدافه الـ 29 في جميع المسابقات هذا الموسم؟
ووقع هالاند عقده مع سيتي قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، وقد ترك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بصمته هذا الموسم بتسجيله 29 هدفًا في 24 مباراة في جميع المسابقات.
ومع اقتراب رونالدو وميسي من نهاية مسيرتهما، سيتم تمرير العصا إلى جيل مختلف من اللاعبين مثل نيمار وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح وهاري كين وكيفين دي بروين.
وجاء كل منهم بعد رونالدو وميسي، لكن لم يتمكن أي منهم من التفوق على هذين العملاقين في الرياضة، حتى مع بقاء رونالدو، الآن دون ناد ويبدو أنه دون مستقبل في أوروبا، بينما تألق ميسي بشكل مشرق وحقق أفضل إنجازاته في اللعبة بحصد كأس العالم.
وكانت إحدى نتائج حقبة ميسي ورونالدو أنه، بالنسبة للعديد من الأشخاص، لم يعد كافيا أن يكون لديك فريق مفضل. السؤال الأول - من تساند؟ - كثيرا ما يتبعه السؤال الثاني - رونالدو أم ميسي؟.
مبابي وهالاند
وإذا تم ملء الفراغ بين ميسي ورونالدو، فإن مبابي هو المرشح الواضح للقيام بذلك. لا يتطلب الأمر خبير تسويق ليدرك أن وجهه قد يكون قريبًا هو وجه هذه الرياضة، كما يتضح من تشبث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به أمام الكاميرات مساء الأحد عقب خسارة المباراة النهائية.
لكن مبابي ليس وحده. على أحد كتفيه، يحوم هالاند مع كل تهديده المعتاد وتعطشه للأهداف. من ناحية أخرى، يتربص فينيسيوس جونيور بميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا.
ووُلِد كلا اللاعبين في يوليو 2000، ويبدو أن كلا منهما مستعد لتحدي مبابي باعتباره القوة المهيمنة في حقبة جديدة.
وقال هالاند معلقا على المنافسة مع مبابي "يمكن أن يكون الأمر إيجابيا، ميسي ورونالدو كانا يدفعان بعضهما بعضا، كان هناك برشلونة ضد مدريد وكان تنافسا مثاليا، لكني لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين".
وفي أماكن أخرى، نجد أن أمثال فيل فودين وجمال موسيالا وبيدري وغافي وجود بلينغهام وجميعهم في أوائل العشرينات من أعمارهم أو أواخر سن المراهقة، وفي حين أن النقاش "الأعظم في كل العصور" قد لا يتكرر أبدًا في عالم ما بعد ميسي، فإن حجة "أعظم ما في الوقت الحالي" يمكن أن تكون مثيرة في العقد المقبل.