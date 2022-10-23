تشيلسي يبدأ التفاوض مع كريستيانو رونالدو خلال 48 ساعة

ونتيجة لذلك، لم يدرج الهولندي تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في التشكيلة التي تعادلت، يوم السبت 1/1، مع تشيلسي وأمره بالتدريب منفردًا في كارينغتون.

وكتب رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "دائمًا ما حاولت أن أكون مثالًا يحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها، وللأسف، لا يكون هذا ممكنًا دائمًا وأحيانًا تغلبك سخونة اللحظة. وحاليًا، أشعر أن عليّ مواصلة الاجتهاد في كارينغتون، ودعم زملائي في الفريق، والاستعداد لأي شيء في أي مباراة".

وأصبح مستقبل النجم مع مانشستر يونايتد غير مؤكد مع التقارير التي تشير إلى أن النادي لا يمانع من السماح له بالرحيل مجانًا، في يناير/كانون الثاني، إذا لم تصل له أي عروض جديدة.

ووفقًا لصحيفة "صنداي ورلد"، فإن تشيلسي يميل إلى القيام بخطوة نحو التعاقد مع الدولي البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما كان أحد الأندية العديدة التي اتصل بها ممثلو اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، الصيف الماضي، بعد أن قرر مغادرة يونايتد.