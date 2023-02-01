توتنهام يعلن خضوع كونتي لعملية جراحية لاستئصال المرارة

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن خضوع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، لاستئصال المرارة، بعد شعوره بآلام شديدة تعرض لها في البطن.

وقال بيان توتنهام: "كونتي كان يشعر بألم شديد في البطن، تم تشخيص إصابته بالتهاب في المرارة، وسيخضع لعملية جراحية اليوم لاستئصالها، على أن يعود مرة أخرى بعد فترة من النقاهة".