توتنهام يعلن خضوع كونتي لعملية جراحية لاستئصال المرارة
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن خضوع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، لاستئصال المرارة، بعد شعوره بآلام شديدة تعرض لها في البطن.
وقال بيان توتنهام: "كونتي كان يشعر بألم شديد في البطن، تم تشخيص إصابته بالتهاب في المرارة، وسيخضع لعملية جراحية اليوم لاستئصالها، على أن يعود مرة أخرى بعد فترة من النقاهة".
وأوضحت تقارير، أن توتنهام سيفتقد خدمات مدربه، لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع بعد جراحة المرارة، هذا وفقًا لهيئة NHS الصحية في بريطانيا.
وسيشرف على توتنهام فنيًا خلال فترة غياب كونتي مساعده، كريستيان ستيليني.
وسيغيب كونتي عن 9 مباريات على الأقل مع توتنهام، أبرزها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم 5 فبراير، وفي مواجهة ليستر سيتي بالدوري يوم 11 فبراير، وأمام ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي تقام يوم 14 فبراير.