إزبيليكويتا يتعرض لإصابة قوية بعد التحام مع سيكو مارا في مباراة تشيلسي وساوثهامبتون (فيديو)
تعرض سيزار إزبيليكويتا، نجم تشيلسي، لإصابة قوية بعد التحام مع سيكو مارا لاعب ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وحاول إزبيليكويتا منع سيكو مارا من التسديد بركلة خلفية مزدوجة داخل منطقة جزاء فريقه، ولكن تصويبة نجم ساوثهامبتون جاءت في وجه سيزار إزبيليكويتا ليسقط على الأرض مصابا.
وعلى الفور هرع رجال الإسعاف والجهاز الطبي للبلوز إلى أرض الملعب، وتم خروج اللاعب على نقالة.
وواصل تشيلسي انهياره على الرغم من التعاقد مع لاعبين جدد وخسر 1-صفر أمام ضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وأحرز جيمس وارد-براوس هدف ساوثهامبتون من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وتوقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما ما زال ساوثهامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن الأمان.