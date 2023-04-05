ترتيب الدوري الإنجليزي.. قمة سلبية بين تشيلسي وليفربول

وفي مباراة أخرى، عدَّل ليدز يونايتد تأخره بهدف ليهزم نوتنغهام فورست المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 على استاد إيلاند رود، اليوم الثلاثاء، ليبتعد الفائز عن منطقة الهبوط.

وبدأ فورست، الذي كان يحتل المركز السادس عشر مع بداية المباراة، المباراة بثقة ومنحه أوريل مانغالا التقدم في الدقيقة 12 بهدف عقب تحرك جيد.

لكن ليدز ردَّ بطريقة رائعة وكان هو المتقدم في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول الصاخب.

وسدد جاك هاريسون الكرة بعد ارتدادها إليه ليمنح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، وتفوق لويس سينيستيرا على كيلور نافاس حارس فورست بتسديدة منخفضة بعد أن انطلق نحو المرمى من الجهة اليسرى وذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

وواصل ليدز تفوقه في الشوط الثاني ليحقق فوزًا حاسمًا جعله يتقدم بخمسة مراكز مبتعدًا عن فرق قاع جدول الترتيب الذي يشهد منافسة قوية.

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما يستمر التراجع المقلق لفورست.

ولم يفز فريق المدرب ستيف كوبر الآن في 8 مباريات بالدوري، ويحتل المركز 17 برصيد 27 نقطة، مثل 3 فرق أخرى، ويتقدم عن ثلاثي الهبوط بفارق الأهداف عن بورنموث.