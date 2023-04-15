ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يسقط أمام برايتون

وولفرهامبتون يهزم برنتفورد

فيما، أحرز دييغو كوستا هدفه الأول مع وولفرهامبتون واندرارز ليمنحه الفوز 2-صفر على ضيفه برنتفورد ويتقدم بسبع نقاط على منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي.

وبعد الفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي، يحتل وولفرهامبتون المركز الـ13 وله 34 نقطة متقدما بسبع نقاط على نوتنغهام فورست صاحب المركز 18.

وتلقى برنتفورد الخسارة الثالثة على التوالي ليتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز التاسع وتتلقى آماله في المشاركة الأوروبية ضربة أخرى.

ووقف الحظ بجانب كوستا، البالغ عمره 34 عاما والذي انضم إلى وولفرهامبتون قادما من أتليتيكو مينيرو البرازيلي في سبتمبر أيلول الماضي، عندما فشل في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه استفاد من إبعاد سيء من كريستان نورجارد ليهز الشباك في الدقيقة 37.

وكاد اللاعب الإسباني، الذي نال لقب الدوري مرتين مع تشيلسي، أن يضاعف الفارق في بداية الشوط الثاني لكن الحارس ديفيد رايا أبعد تسديدته القوية إلى ركنية.

وأدخل توماس فرانك مدرب برنتفورد ثلاثة تغييرات، لكن وولفرهامبتون كان من عزز الفارق بواسطة هوانغ هي-تشان في الدقيقة 69.

وكانت أفضل فرص برنتفورد عندما سدد إيفان توني كرة ارتدت من إطار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.