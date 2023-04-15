ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يسقط أمام برايتون
واصل فريق تشيلسي عثراته بالسقوط أمام نظيره برايتون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية برايتون داني ويلبيك في الدقيقة 42، وجوليو إنشيزو في الدقيقة 69، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد كونور غالاغار.
افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13، بعد توغل من مودريك، ليرسل الكرة إلى غالاغار، الذي سدد من على حدود المنطقة كرة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها، لتخادع سانشيز وتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 42، من خلال ارتقاء من ويلبيك ليسدد الكرة رأسية سكنت الشباك.
ونجح برايتون في ترجمة سيطرته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة صاروخية من إنشيزو من خارج المنطقة، سكنت شباك كيبا.
وبتلك النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11.
وولفرهامبتون يهزم برنتفورد
فيما، أحرز دييغو كوستا هدفه الأول مع وولفرهامبتون واندرارز ليمنحه الفوز 2-صفر على ضيفه برنتفورد ويتقدم بسبع نقاط على منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي.
وبعد الفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي، يحتل وولفرهامبتون المركز الـ13 وله 34 نقطة متقدما بسبع نقاط على نوتنغهام فورست صاحب المركز 18.
وتلقى برنتفورد الخسارة الثالثة على التوالي ليتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز التاسع وتتلقى آماله في المشاركة الأوروبية ضربة أخرى.
ووقف الحظ بجانب كوستا، البالغ عمره 34 عاما والذي انضم إلى وولفرهامبتون قادما من أتليتيكو مينيرو البرازيلي في سبتمبر أيلول الماضي، عندما فشل في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه استفاد من إبعاد سيء من كريستان نورجارد ليهز الشباك في الدقيقة 37.
وكاد اللاعب الإسباني، الذي نال لقب الدوري مرتين مع تشيلسي، أن يضاعف الفارق في بداية الشوط الثاني لكن الحارس ديفيد رايا أبعد تسديدته القوية إلى ركنية.
وأدخل توماس فرانك مدرب برنتفورد ثلاثة تغييرات، لكن وولفرهامبتون كان من عزز الفارق بواسطة هوانغ هي-تشان في الدقيقة 69.
وكانت أفضل فرص برنتفورد عندما سدد إيفان توني كرة ارتدت من إطار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
آمال توتنهام في المربع الذهبي تتلقى ضربة قوية بسقوطه أمام بورنموث
تلقت آمال توتنهام هوتسبير في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي ضربة قوية بعد سقوطه 3-2 أمام ضيفه بورنموث في اللحظات الأخيرة اليوم السبت.
وهز دانغو أوتارا الشباك بشكل مذهل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بورنموث الفوز أثناء خروج جماهير توتنهام من الملعب.
وفتحت خسارة نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا الباب أمام توتنهام، وانتزع الفريق التقدم بفضل سون هيونغ-مين في الدقيقة 14.
وأنقذ نيتو حارس بورنموث فرصة أخرى من سون، وتلقى توتنهام ضربة عندما استفاد ماتياس فينا من خطأ بيدرو بورو ليدرك التعادل في الدقيقة 38.
وهز دومينيك سولانكي شباك هوغو لوريس ليضع بورنموث في المقدمة بعد ست دقائق من الاستراحة.
وضغط توتنهام وألغى الحكم هدف ريتشارليسون بداعي التسلل قبل أن يدرك أرنو دانغوما التعادل بتسديدة رائعة.
وسعى توتنهام للفوز لكن بورنموث استغل هجمة مرتدة ليهز أوتاوا الشباك.
وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 31 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد (29 مباراة) ونيوكاسل (30 مباراة).
ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة متقدما بست نقاط على نوتنغهام فورست صاحب المركز 18.
فولهام يزيد معاناة إيفرتون
وفي مباراة أخرى، سجل هاري ويلسون هدفه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث وضع فولهام حدا لسلسلة هزائمه في اخر خمس مباريات وزاد من معاناة إيفرتون المهدد بالهبوط بفوزه 3-1 على ملعب "غوديسون بارك".
وسجل هاريسون ريد ودان جيمس أيضا للضيوف حيث كافح إيفرتون لاحتواء تمريرات وتحركات الفريق اللندني. وسجل دوايت مكنيل هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض.
ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، بينما ظل إيفرتون قريبا من منطقة الهبوط برصيد 27 نقطة من 31 مباراة ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.
وكان انتصارا مستحقا لفولهام والثاني له في 28 زيارة إلى ملعب غوديسون بارك، حيث سيطر الضيوف على معظم فترات المباراة وكان إيفرتون يطارد الظلال وسط أشعة الشمس الساطعة في مرسيسايد.
ومنح ريد التقدم لفولهام منتصف الشوط الأول عندما استحوذ على الكرة بعد أن ارتطمت تسديدة ويلسون بالقائم وتابعها في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.
وقدم إيفرتون أداء جيدا قبل نهاية الشوط الأول وأدرك التعادل قبل الاستراحة عندما تخطى مكنيل ريد وأرسل تسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء إلى الزاوية السفلية للمرمى.
وأعاد ويلسون فولهام للمقدمة في بداية الشوط الثاني حيث سقطت الكرة أمامه في منطقة الجزاء وأطلق تسديدة في المرمى.
وحسم الضيوف نقاط المباراة قبل ما يزيد قليلا عن 20 دقيقة على النهاية عندما لم يتعامل جيمس تاركوفسكي ولا مايكل كين مع ركلة حرة طويلة ووضعها جيمس بهدوء في المرمى.