ترتيب الدوري الإنجليزي.. برنتفورد يصعق توتنهام بثلاثية
لم يتأثر برنتفورد بإيقاف مهاجمه إيفان توني لثمانية أشهر، وسجل زميله برايان مبيمو هدفين ليفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
وأحرز هاري كين هدفه رقم 28 في الدوري هذا الموسم، من ركلة حرة رائعة، ليتقدم صاحب الأرض بهدف مستحق وسط سيطرة على اللعب في آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم.
لكن آمال توتنهام صاحب المركز السابع تعرضت لضربة في التأهل لبطولة أوروبية، بعدما سجل الكاميروني مبيمو هدفين بقدمه اليسرى لتنقلب المباراة رأسا على عقب في غضون 12 دقيقة بالشوط الثاني.
وتسبب ذلك في إطلاق مشجعين هتافات ضد دانييل ليفي رئيس توتنهام الذي اعترف سابقا بأن النادي يمر "بموسم صعب جدا"، وزاد غضب الجماهير بعدما سجل يوان ويسا الهدف الثالث لبرنتفورد في الدقيقة 88 بعد تمريرة مبيمو.
وضمن برنتفورد صاحب المركز التاسع إنهاء الدوري في النصف الأعلى من الدوري، وربما يستطيع أيضا اجتياز توتنهام في جدول الترتيب.
ولدى توتنهام 57 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن برايتون آند هوف ألبيون الذي خاض 35 مباراة فقط، ويملك برنتفورد 56 نقطة ويستضيف مانشستر سيتي المتصدر في الجولة الأخيرة.