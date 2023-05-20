ترتيب الدوري الإنجليزي.. برنتفورد يصعق توتنهام بثلاثية

لم يتأثر برنتفورد بإيقاف مهاجمه إيفان توني لثمانية أشهر، وسجل زميله برايان مبيمو هدفين ليفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز هاري كين هدفه رقم 28 في الدوري هذا الموسم، من ركلة حرة رائعة، ليتقدم صاحب الأرض بهدف مستحق وسط سيطرة على اللعب في آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم.

لكن آمال توتنهام صاحب المركز السابع تعرضت لضربة في التأهل لبطولة أوروبية، بعدما سجل الكاميروني مبيمو هدفين بقدمه اليسرى لتنقلب المباراة رأسا على عقب في غضون 12 دقيقة بالشوط الثاني.