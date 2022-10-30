كريستيانو رونالدو يتجاهل مصافحة غاري نيفيل (فيديو)

انتقاد حاد

وقبل أيام وجه غاري نيفيل انتقادات حادة لرونالدو، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "على مانشستر أن ينهي العلاقة مع رونالدو هذا الأسبوع، أو أن يبدأ هدنة حتى الوصول إلى كأس العالم، ثم ينتهي الأمر، لأن هذه العلاقة يجب أن تنتهي".

وأضاف: "لا يوجد الكثير من المشجعين الذين يفضلون وجود رونالدو في التشكيلة الأساسية، الفريق أفضل دونه، إنهم يسجلون المزيد من الأهداف دونه ويفوزون بالمزيد من النقاط دونه ومانشستر يونايتد فريق أفضل دونه".

وتابع نيفيل: "لم يكن لدى إيريك تين هاغ خيار آخر سوى استبعاد كريستيانو رونالدو، إنها المرة الثانية التي يغادر فيها أولد ترافورد قبل أن يدخل الفريق إلى غرفة تغيير الملابس.. هذا غير مقبول".

وكان رونالدو قد رفض المشاركة في الدقائق الأخيرة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يغادر الملعب قبل صافرة النهاية.

وواصل نيفيل: "عندما تناقش مسألة مشاركة رونالدو، ستجد أن المشكلة الرئيسية للاعب في هذه اللحظة أنه لا يشارك، إنه لاعب رائع لكن مانشستر يونايتد أفضل دونه وتين هاغ يعرف ذلك".

واختتم: "الشيء الوحيد الذي يمكن للنادي ورونالدو القيام به هو الاجتماع معًا وإنهاء العلاقة، رونالدو لاعب جيد جدًا، وشخصية رائعة جدًا ويجب على النادي القيام بذلك كي يتجاوز المشكلة".