كونتي يشعر بخيبة أمل من صيحات الاستهجان لجماهير توتنهام بعد الخسارة أمام ليفربول

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يشعر بخيبة أمل من صيحات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضد فريقه في الشوط الأول خلال الهزيمة 2-1 أمام ضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

لم تكن هذه هي الطريقة التي أراد بها المدرب الإيطالي الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوليه تدريب النادي اللندني، إذ تراجع توتنهام للمركز الرابع في ترتيب المسابقة.

وقال كونتي للصحفيين "أوَّلا وقبل كل شيء أعتقد أنه يتعين علينا إظهار احترام كبير طوال الوقت لمشجعينا. إنها جماهيرنا ويشترون تذاكر المباريات.

"في الوقت نفسه، إذا سألتني ما إذا كنت محبطًا بعض الشيء (بشأن صيحات الاستهجان)، نعم، لأنه من المهم في كل لحظة أن نكون صادقين، وأعتقد أنني دائمًا ما أواصل التكرار إننا بدأنا للتو.

"أعتقد أنه بعد عام، حققنا الكثير من التطوير. إذا اعتقد شخص ما بعد عام واحد فقط أننا مستعدون للفوز، أقول إن الأمر سيكون صعبًا حقًّا"

وأضاف المدرب الإيطالي "ليفربول مثال جيد حقًّا على أنك بحاجة للوقت والصبر. إذا كان لدينا هذا فالجميع بخير. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا أن نفقد شغفنا وحماستنا".