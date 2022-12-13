آرسنال يسقط ميلان بثنائية في كأس سوبر دبي 2022
اقتنص فريق آرسنال فوزًا وديًا على حساب ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات النسخة الأولى من كأس سوبر دبي 2022، استعدادًا لعودة الدوريات الأوروبية.
وسجل هدفي آرسنال كل من مارتن أوديغارد وريس نيلسون، بينما سجل فيكايو توموري هدف ميلان.
وعقب المباراة ووفقًا لنظام البطولة، أقيمت ركلات ترجيح، وحقق فيها آرسنال الفوز أيضًا بنتيجة 4-3.
ويلعب الفريقان المتباريان ركلات الترجيح عقب كل مباراة، على أن يحصل الفائز فيها على نقطة تضاف لرصيده.
وينتظر آرسنال مراسم التتويج الرسمي في ختام البطولة، عقب مباراة ليفربول الإنجليزي وميلان، مساء الجمعة المقبل، بعد وصوله إلى 8 نقاط، بفوزه على ليون الفرنسي في افتتاح البطولة (3-0).
وحصل أيضًا، أمام ليون، على نقطة بعد فوزه بركلات الترجيح، فيما أنهى ليون مباراتيه بالفوز على ليفربول (3-1)، وحصوله على نقطة الفوز بركلات الترجيح.
وافتتح آرسنال التسجيل بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21، عن طريق أوديغارد.
وعزز آرسنال تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 41 بتسديدة من ريس نيلسون، ارتطمت بالمدافع وغيرت طريقها لتسكن شباك ميلان.
وقلص ميلان الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 78، برأسية قوية من فيكايو توموري، بعد ركلة حرة لعبت عرضية عالية وسط دفاعات آرسنال.
وسيلعب آرسنال مباراته الودية المقبلة ضد يوفنتوس يوم السبت المقبل، بينما سيلعب ميلان ضد ليفربول يوم الجمعة.
ويستعد الفريقان لاستئناف مبارياتهما في الدوري المحلي عقب نهاية كأس العالم 2022.
ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.
بينما يحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.