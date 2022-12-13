آرسنال يسقط ميلان بثنائية في كأس سوبر دبي 2022

اقتنص فريق آرسنال فوزًا وديًا على حساب ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات النسخة الأولى من كأس سوبر دبي 2022، استعدادًا لعودة الدوريات الأوروبية.

وسجل هدفي آرسنال كل من مارتن أوديغارد وريس نيلسون، بينما سجل فيكايو توموري هدف ميلان.

وعقب المباراة ووفقًا لنظام البطولة، أقيمت ركلات ترجيح، وحقق فيها آرسنال الفوز أيضًا بنتيجة 4-3.

ويلعب الفريقان المتباريان ركلات الترجيح عقب كل مباراة، على أن يحصل الفائز فيها على نقطة تضاف لرصيده.

وينتظر آرسنال مراسم التتويج الرسمي في ختام البطولة، عقب مباراة ليفربول الإنجليزي وميلان، مساء الجمعة المقبل، بعد وصوله إلى 8 نقاط، بفوزه على ليون الفرنسي في افتتاح البطولة (3-0).

وحصل أيضًا، أمام ليون، على نقطة بعد فوزه بركلات الترجيح، فيما أنهى ليون مباراتيه بالفوز على ليفربول (3-1)، وحصوله على نقطة الفوز بركلات الترجيح.