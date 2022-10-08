أكاديمية مانشستر سيتي تزدهر والهدف المركز الأول عالميًا

وفي تلك المرحلة، كان دانيال ستوريدج هو آخر لاعب كان له تأثير في الفريق الأول للنادي، وجاء ظهوره الأول قبل 7 سنوات، وسرعان ما انتقل المهاجم إلى تشيلسي.

ومن المؤكد أن فكرة وجود ما يصل إلى 7 من خريجي الأكاديمية على أرض الملعب أثناء مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بدت بعيدة المنال في أحسن الأحوال.

ومع ذلك، وصل ساوثهامبتون إلى ملعب الاتحاد، يوم السبت الماضي، بعد أن أنفق أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني على 4 من شباب سيتي في صيف واحد.

ولم يكن للرباعي- جافين بازونو، ووسام إدوزي، وروميو لافيا، وخوان لاريوس – أي ظهور سابق في الدوري الممتاز، لكن الجودة لمجموعة شباب جيسون ويلكوكس مدير أكاديمية سيتي تجعلهم يزدادون الاعتراف بهم كلاعبين أكفاء.

ورفض ساوثهامبتون عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للمهاجم ليام ديلاب، حيث حصد النادي إجمالي إيرادات حوالي 170 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبي الأكاديمية.