أكاديمية مانشستر سيتي تزدهر والهدف المركز الأول عالميًا
أوضح خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عند افتتاح المجمع التدريبي الجديد للنادي في 2014 بوضوح أن الأكاديمية بحاجة إلى عمل.
وقال رئيس مانشستر سيتي: "اليوم لا يتعلق بالاحتفال بانتهاء شيء ما، ولم يكن الهدف النهائي هو بناء أكاديمية سيتي لكرة القدم - بل كان جعل هذه الرؤية لتنمية الشباب حقيقة واقعة، إن حجر الزاوية في المستقبل هو رؤية لتنمية الشباب واستدامتهم".
وفي تلك المرحلة، كان دانيال ستوريدج هو آخر لاعب كان له تأثير في الفريق الأول للنادي، وجاء ظهوره الأول قبل 7 سنوات، وسرعان ما انتقل المهاجم إلى تشيلسي.
ومن المؤكد أن فكرة وجود ما يصل إلى 7 من خريجي الأكاديمية على أرض الملعب أثناء مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بدت بعيدة المنال في أحسن الأحوال.
ومع ذلك، وصل ساوثهامبتون إلى ملعب الاتحاد، يوم السبت الماضي، بعد أن أنفق أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني على 4 من شباب سيتي في صيف واحد.
ولم يكن للرباعي- جافين بازونو، ووسام إدوزي، وروميو لافيا، وخوان لاريوس – أي ظهور سابق في الدوري الممتاز، لكن الجودة لمجموعة شباب جيسون ويلكوكس مدير أكاديمية سيتي تجعلهم يزدادون الاعتراف بهم كلاعبين أكفاء.
ورفض ساوثهامبتون عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للمهاجم ليام ديلاب، حيث حصد النادي إجمالي إيرادات حوالي 170 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبي الأكاديمية.
وإلى جانب الظهور الأوروبي الأول لكل من ريكو لويس، وجوش ويلسون-إسبراند، خلال الفوز الكبير على كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يشير ويلكوكس إلى أنهم فهموا الأمر بشكل صحيح.
وقال لصحيفة "ديلي ميل": "حلمنا هو أن نحظى بالاحترام كأكاديمية رقم 1 في الرياضة على مستوى العالم، وكانت لدينا فترة انتقالات رائعة".
وأضاف: "أحظى بثقة مجلس الإدارة، فهم يؤمنون بما نقوم به، وعلينا المضي قدمًا، ولم نصل إلى حيث نريد أن نصل، وستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة مثيرة حقًا، والهدف هو رؤية المزيد من الشباب يشقون طريقهم نحو فريق بيب غوارديولا، وسيظل فيل فودين إلى الأبد النموذج لهذا التقدم خلال المواسم القليلة الماضية".
ووصف ويلكوكس الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، بأنه "أفضل لاعب شاب في كرة القدم العالمية"، وسرعان ما سيكون هناك تذكير دائم بإرثه في صالة الألعاب الرياضية بالأكاديمية، وسيتم لصق صورة فودين على جدار ضخم كحافز للجيل التالي، لتحل محل صورة سيرجيو أغويرو.
وتابع اللاعب الشاب كول بالمر تقدم فودين، وأصبح الآن مندمجًا بالكامل في تشكيلة غوارديولا، وطلب نادٍ واحد على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز استعارته لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأضاف ويلكوكس: "نريد أكبر عدد ممكن من خريجي الأكاديمية في الفريق، هذا هو هدفنا، وهذا ما نحن هنا من أجله، ولا يجب أن نخاف أبدًا من القول إننا نحب فريقًا مليئًا بخريجي الأكاديمية، هل هذا سيحدث؟".
ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الشباب الذين تم بيعهم إلى ساوثهامبتون لديهم جميعًا بنود إعادة الشراء في عقودهم - لذلك يمكنهم لعب دور في السيتي في المستقبل.