ساوثغيت يتجنب الحديث عن مستقبله بعد خروج إنجلترا من كأس العالم
بدا غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، بائسا عقب الخسارة من فرنسا في دور الثمانية بكأس العالم 2022، يوم السبت، لكنه قال إنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله في الوقت الحالي.
وأهدر هاري كين، قائد إنجلترا، ركلة جزاء متأخرة ليفشل فريق ساوثغيت في التعادل مع حامل اللقب في استاد "البيت"، لتفوز فرنسا 2-1 وصعدت لمواجهة المغرب في قبل النهائي.
وأبلغ ساوثغيت الصحفيين "بغض النظر عن طريقة إنهاء هذه البطولات، تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار الصائب، عاطفيا تخالجك مشاعر مختلفة".
وأضاف "الطاقة الناتجة عن هذه البطولات هائلة، أود اتخاذ القرار المناسب أيًّا كان لمصلحة الفريق".
لكن ساوثغيت عبَّر عن فخره بتشكيلته عقب منافسة شرسة مع أبطال العالم.
وتابع "ندرك أن المواجهة كانت متقاربة ورفع اللاعبون اسم وطنهم عاليا، استحوذوا بشكل أكبر وكانت محاولاتنا أكثر على المرمى، أنا فخور جدا بهم وليس فقط الليلة بل في البطولة بأكملها.. عبر اللاعبون الشبان عن أنفسهم على المستوى العالمي وأظهروا تميز الفريق وكفاحه لتعديل النتيجة".
وواصل "كان الأداء ثابتا في ثلاث بطولات، الليلة لعبنا بأفضل أداء لنا أمام منافس كبير منذ توليت القيادة، لكننا تعثرنا، وفي النهاية النتيجة تحكم".
وفضَّل ساوثغيت عدم الخوض في جدل بشأن التحكيم بعد اعتراض لاعبيه في بضع مناسبات على القرارات.
وأشار المدرب "خسرنا المباراة ولا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن الحكام.. يمكنني فقط الإشادة بفرنسا وتمني الحظ السعيد لها، تملك فريقا مذهلا ولاعبين رائعين وقام ديدييه ديشان بعمل رائع، لذا هنيئا لهم".