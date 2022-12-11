ساوثغيت يتجنب الحديث عن مستقبله بعد خروج إنجلترا من كأس العالم

بدا غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، بائسا عقب الخسارة من فرنسا في دور الثمانية بكأس العالم 2022، يوم السبت، لكنه قال إنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله في الوقت الحالي.

وأهدر هاري كين، قائد إنجلترا، ركلة جزاء متأخرة ليفشل فريق ساوثغيت في التعادل مع حامل اللقب في استاد "البيت"، لتفوز فرنسا 2-1 وصعدت لمواجهة المغرب في قبل النهائي.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين "بغض النظر عن طريقة إنهاء هذه البطولات، تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار الصائب، عاطفيا تخالجك مشاعر مختلفة".

وأضاف "الطاقة الناتجة عن هذه البطولات هائلة، أود اتخاذ القرار المناسب أيًّا كان لمصلحة الفريق".

لكن ساوثغيت عبَّر عن فخره بتشكيلته عقب منافسة شرسة مع أبطال العالم.