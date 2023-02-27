وكيل محمد صلاح يرد على تقارير اقتراب رحيل النجم المصري عن ليفربول

كما تداولت عدة أنباء أخيرًا في الصحافة الأوروبية عن اقتراب محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول سواء إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان في حال فشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورد رامي عباس عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هذا كلام فارغ، لم يتم مناقشة أو التفكير في هذا الأمر على الإطلاق".

وأضاف: "لم يخطر ببالنا مطلقًا التفكير في الرحيل إذا لم ينجح ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".

وانتقل صلاح إلى صفوف "الريدز" في موسم 2018/2017 قادما من نادي روما الإيطالي، وكسر منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق أبرز الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأسهم صلاح، صاحب الـ30 عامًا، في 28 هدفًا خلال 35 مباراة لعبها منذ بداية الموسم الجاري بكل البطولات، إذ أحرز 19، وصنع 9.