ثنائية سون تقود توتنهام لعبور بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي
أحرز سون هيونغ-مين هدفين ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-صفر على بريستون نورث إيند في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث هز الوافد الجديد أرنو دانغوما الشباك اليوم السبت.
ومر الكوري سون بموسم سيئ، لكنه صنع الفارق بهدفين رائعين بعد الاستراحة ليعبر توتنهام إلى الدور الخامس.
وافتتح سون التسجيل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة قوية.
وكان الهدف هو الثاني لسون من أكتوبر تشرين الأول، ثم هز الشباك بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى فريدي وودمان في الدقيقة 69.
ولم يشكل بريستون المنافس في الدرجة الثانية خطورة على توتنهام الذي لم يكن بحاجة لمشاركة هدافه هاري كين.
وأكمل البديل الهولندي دانجوما، المنضم من فياريال الإسباني الأسبوع الماضي، الأهداف من مدى قريب قبل ثلاث دقائق من النهاية.
إيهيناتشو يؤهل ليستر إلى الدور الخامس
وفي مباراة أخرى، أنقذ كليتشي إيهيناتشو فريقه ليستر سيتي من مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما هز الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-صفر على ولسول المنتمي للدرجة الرابعة والتأهل إلى الدور الخامس اليوم السبت.
وخاض ليستر، الذي كان قد انتصر بهدف إيهيناتشو على غيلينغهام المتعثر في الدرجة الرابعة في الدور السابق، اختبارا صعبا أمام فريق بدا عازما على الحفاظ على شباكه نظيفة أمام نظيره المنافس في الدوري الممتاز.
واحتاج ليستر إلى نصف ساعة ليسدد أول كرة على المرمى، وزاد الموقف سوءا بعد إهدار لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس ركلة جزاء سددها في القائم عقب عرقلة باتسون داكا داخل منطقة الجزاء.
لكن البديل إيهيناتشو أنقذ ليستر عندما سدد كرة من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت في ظهر المدافع براندون كوملي لترتفع إلى أعلى وتسقط خلف الحارس إلى داخل الشباك.
وفي وقت سابق من اليوم، فاز ليدز يونايتد المنافس في الدوري الممتاز 3-1 على أكرينجتون ستانلي ليتأهل إلى الدور الخامس للمرة الأولى منذ 2016.
وافتتح جاك هاريسون التسجيل لفريق المدرب جيسي مارش قبل أن يضيف جونيور فيربو ولويس سينسترا هدفين ليفوز ليدز على منافسه المنتمي للدرجة الثالثة والذي قلص الفارق بوساطة ليزلي أدكويا.
وكان فولهام في طريقه لوداع البطولة أمام سندرلاند المنتمي للدرجة الثانية لكن توم كايرني هز الشباك ليمنحه التعادل 1-1 وخوض مباراة الإعادة.
ووضع ساوثهامبتون تعثره في الدوري الممتاز جانبا وتغلب 2-1 على بلاكبول المتعثر في الدرجة الثانية.
وفاز بريستول سيتي 3-صفر على وست بروميتش ألبيون في مواجهة بين فريقين من الدرجة الثانية.