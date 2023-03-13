بعد خلاف وجدال.. "BBC" تعلن عودة غاري لينكر للعمل كمذيع بالمحطة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اليوم الإثنين، إعادة أعلى مذيعيها أجرًا غاري لينكر لأداء مهام عمله؛ ما يضع على الأرجح حدًّا لخلاف حاد بين الطرفين في الأيام الأخيرة.

واضطرت (BBC) لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية يومي السبت والأحد، بعدما رفض المذيعون والمحللون العمل تضامنا مع لينكر، الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.

وأوقفت (BBC) مذيعها الشهير لينكر بداعي مخالفة لوائح الحيادية بعدما قارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.