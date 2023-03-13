بعد خلاف وجدال.. "BBC" تعلن عودة غاري لينكر للعمل كمذيع بالمحطة
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اليوم الإثنين، إعادة أعلى مذيعيها أجرًا غاري لينكر لأداء مهام عمله؛ ما يضع على الأرجح حدًّا لخلاف حاد بين الطرفين في الأيام الأخيرة.
واضطرت (BBC) لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية يومي السبت والأحد، بعدما رفض المذيعون والمحللون العمل تضامنا مع لينكر، الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.
وأوقفت (BBC) مذيعها الشهير لينكر بداعي مخالفة لوائح الحيادية بعدما قارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقالت الإذاعة البريطانية، إنها ستراجع كيف يمكن للمذيعين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن ذلك من لا يعملون بدوام كامل خارج قسم الأخبار، مثل: لينكر قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي يقدم أشهر برنامج رياضي في المحطة.
وتقدم لينكر بالشكر للجميع على دعمهم بعد الإعلان عن عودته.
وكتب لينكر على تويتر "أقدم برامج الرياضة على بي.بي.سي منذ نحو ثلاثة عقود، وأنا فخور جدًّا بالعمل مع أفضل وأكثر محطة إنصافًا في العالم".
وأضاف في حديثه عن المهاجرين "تصوري الأخير.. مهما كانت صعوبة الأيام القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان بعيد تلجأ إليه، إنه لمن دواعي السعادة متابعة التعاطف من الكثير منكم مع محنتهم".
وقال تيم ديفي، المدير العام للهيئة، في بيان، اليوم الإثنين إن لينكر جزءٌ مهم من (بي.بي.سي).
وأضاف "أتطلع إلى أن يقدم تغطيتنا مطلع الأسبوع المقبل".
وأكد ديفي أن لينكر وافق على الالتزام باللوائح الحالية حتى يتم استكمال مراجعة لوائح التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.