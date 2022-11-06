صحف رياضية: "وداعا بيكيه".. "روديغر يتجاوز التوقعات".. و"جيرو لا يستسلم"

شكل وداع برشلونة لمدافعه جيرارد بيكيه، الذي قرر اعتزال عالم كرة القدم، خلال الفوز على ألميريا في الدوري الإسباني، وفوز مانشستر سيتي في إنجلترا وميلان ونابولي في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتألق الألماني أنطونيو روديغر في ريال مدريد، وأبرز لقاءات، اليوم الأحد، في الدوريات الأوروبية، وفوز منتخب فرنسا على أستراليا في دوري الخريف لرياضة الرغبي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على توديع برشلونة مدافعه جيرارد بيكيه الذي أعلن الاعتزال خلال فوز الفريق على ألميريا (2-0) في الدوري الإسباني، وكتبت "وداعا جيرارد بيكيه".

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول، وديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، وكتبت "سيميوني يدعو للوحدة"، و"اجعلوها حفلة".

كما اهتمت بتعيين وولفرهامبتون الإسباني جوليان لوبيتيجي مدربا جديدا.