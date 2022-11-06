صحف رياضية: "وداعا بيكيه".. "روديغر يتجاوز التوقعات".. و"جيرو لا يستسلم"
شكل وداع برشلونة لمدافعه جيرارد بيكيه، الذي قرر اعتزال عالم كرة القدم، خلال الفوز على ألميريا في الدوري الإسباني، وفوز مانشستر سيتي في إنجلترا وميلان ونابولي في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف بتألق الألماني أنطونيو روديغر في ريال مدريد، وأبرز لقاءات، اليوم الأحد، في الدوريات الأوروبية، وفوز منتخب فرنسا على أستراليا في دوري الخريف لرياضة الرغبي.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على توديع برشلونة مدافعه جيرارد بيكيه الذي أعلن الاعتزال خلال فوز الفريق على ألميريا (2-0) في الدوري الإسباني، وكتبت "وداعا جيرارد بيكيه".
الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول، وديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، وكتبت "سيميوني يدعو للوحدة"، و"اجعلوها حفلة".
كما اهتمت بتعيين وولفرهامبتون الإسباني جوليان لوبيتيجي مدربا جديدا.
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ألميريا (2-0) في الدوري الإسباني في وداع المدافع جيرارد بيكيه، الذي قرر الاعتزال، وكتبت "أبدي"، و"ولدت وسأموت هنا".
الصحيفة اهتمت بكلاسيكو كرة القدم للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت "الكلاسيكو الأكثر تكافؤا بين فريقين لم يتلقيا أي هزيمة".
موندو ديبورتيفو
خصصت الصحيفة غلاف صفحتها الأولى لوداع جماهير "كامب نو" للمدافع جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزال كرة القدم، خلال فوز برشلونة على ألميريا (2-0) في الدوري الإسباني، وكتبت "الأسطورة تدعى جيرارد بيكيه"، و"سأعود".
آس
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ألميريا 2-0 في الدوري الإسباني ووداع جماهير "كامب نو" لجيرارد بيكيه المعتزل، وكتبت "ولدت وسأموت هنا".
الصحيفة تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، وكتبت "قمة الجريحين".
الصحيفة اهتمت بالألماني أنتوني روديغر، مدافع ريال مدريد، وكتبت "روديغر يتجاوز التوقعات".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وضربة الجزاء التي نفذها هالاند في اللحظات الأخيرة ومنحت فريقه الفوز، وكتبت "القفز" و"قال هالاند إن تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة ضد فولهام كانت من أكثر اللحظات توترًا في حياته".
كما اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا عن إمكانية لحاق كالفين فيليبس بنهائيات كأس العالم في قطر برفقة منتخب إنجلترا.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب أستراليا 30-29 في دوري الخريف للرغبي، وكتبت "نقطة الأرقام القياسية".
الصحيفة اهتمت بفوز لانس على أنجيه 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت "لانس يضع الضغط على باريس سان جيرمان".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز ميلان على سبيزيا 2-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت "جيرو لا يستسلم".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على أتلانتا 2-1 وتعزيز صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت "نابولي أسطوانة".
كما اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت "إنزاغي ضد أليغري: اللقاء الفاصل".