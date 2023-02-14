أرتيتا قبل مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي: لدينا حالة من "الغضب العارم"

وتعادل "الغانرز" على ملعبه بهدف لمثله مع برنتفورد، يوم السبت، ليتقدم الفريق بفارق 3 نقاط فقط على سيتي حامل اللقب وقد يفقد صدارة الدوري إذا خسر على ملعب الإمارات.

وسجل إيفان توني هدف التعادل لبرنتفورد رغم وجود زميله كريستيان نورغارد في موقف تسلل وهو ما قالت عنه رابطة الحكام المحترفين إنه "خطأ فادح".

ومنذ ذلك الوقت تم تنحية لي ميسون، الحكم المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب الخطأ برسم الخطوط التي تستخدم عادة لضبط قرارات التسلل.

ورغم سعادة أرتيتا بتلقي النادي اعتذارًا رسميًا، إلا أنه قال إن إضافة النقطتين لرصيد فريقه ستعوضه عن الخطأ.

وشدد أرتيتا، الذي تعثر فريقه في آخر مباراتين: "أنهينا المباراة ونحن في حالة من الغضب العارم لأن ذلك لم يكن خطأ بشريًا، كان ذلك حدثًا كبيرًا لأنه يعني أنك لا تفهم طبيعة وظيفتك وهذا غير مقبول.

"هذا كلف آرسنال نقطتين، ونقدّر الاعتذار وشرح الأمر في نفس الوقت، لكن الطريقة الوحيدة التي ستجعلني سعيدًا هي إضافة النقطتين وهو ما لن يحدث في هذه الحالة".