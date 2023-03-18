ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يخطف التعادل من توتنهام.. وأستون فيلا يسقط بورنموث

اقتنص ساوثهامبتون تعادلا ثمينا من نظيره توتنهام، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب سانت ميري.

وتمكن بيدرو بورو من تسجيل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 45، وتعادل شي آدامز لساوثهامبتون في الدقيقة 46، ولكن عاد هاري كين وسجل هدفه الأول منذ 8 مباريات خارج ملعبه في الدقيقة 65 برأسية سكنت شباك حارس القديسين.

وضاعف إيفان بيريزيتش النتيجة بصاروخية في الدقيقة 74، وظن الديوك أن المباراة قد حُسمت.

ولكن أصحاب الأرض لم يستسلموا، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عن طريق ثيو ويلكوت، وفي الدقيقة 93 حصل الفريق على ركلة جزاء، وسجلها جيمس ورد براوس ببراعة في مرمى فوستر.

التعادل أبقى توتنهام في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما ساوثهامبتون ظل في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.