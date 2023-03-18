ترتيب الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون يخطف التعادل من توتنهام.. وأستون فيلا يسقط بورنموث
اقتنص ساوثهامبتون تعادلا ثمينا من نظيره توتنهام، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب سانت ميري.
وتمكن بيدرو بورو من تسجيل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 45، وتعادل شي آدامز لساوثهامبتون في الدقيقة 46، ولكن عاد هاري كين وسجل هدفه الأول منذ 8 مباريات خارج ملعبه في الدقيقة 65 برأسية سكنت شباك حارس القديسين.
وضاعف إيفان بيريزيتش النتيجة بصاروخية في الدقيقة 74، وظن الديوك أن المباراة قد حُسمت.
ولكن أصحاب الأرض لم يستسلموا، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عن طريق ثيو ويلكوت، وفي الدقيقة 93 حصل الفريق على ركلة جزاء، وسجلها جيمس ورد براوس ببراعة في مرمى فوستر.
التعادل أبقى توتنهام في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما ساوثهامبتون ظل في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.
أستون فيلا ينتصر على بورنموث
فاز أستون فيلا 3-صفر على ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي، بفضل ثلاثية دوغلاس لويز وجيكوب رامسي وإميليانو بنديا.
وتقدم فيلا إلى المركز العاشر برصيد 38 نقطة فوق تشيلسي الذي يواجه إيفرتون في وقت لاحق من اليوم.
وبقي بورنموث في منطقة الهبوط وله 24 نقطة في المركز 19.
وبدأ فيلا المباراة بشكل مثالي عندما استحوذ ليون بايلي على كرة وراوغ أحد اللاعبين وأرسل تمريرة إلى لويز الذي هز الشباك في الدقيقة السابعة.
وأنقذ إميليانو مارتينيز حارس فيلا مرماه من ركلة حرة من الدنماركي فيليب بيلينغ.
ووقف لاعبو الفريقين لتحية ديفيد بروكس لاعب بورنموث العائد لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 بعد شفائه من السرطان.
وعزز رامسي من تفوق فيلا قبل عشر دقائق من النهاية، ثم اختتم بنديا الأهداف.
بارنز يهدي ليستر التعادل مع برنتفورد
وفي مباراة أخرى، أحرز هارفي بارنز هدفا رائعا في الشوط الثاني ليمنح ليستر سيتي التعادل 1-1 مع برنتفورد، رغم أن فريقه أنهى المباراة بعشرة لاعبين، اليوم السبت.
وتقدم ماتياس ينسن بهدف لبرنتفورد في الدقيقة 32، حيث سدد كرة بقدمه اليسرى أبدلت اتجاهها ليصل إلى هدفه الرابع في خمس مباريات على أرضه في الدوري.
ولم يسدد ليستر أي كرة على المرمى في الشوط الأول، لكن بارنز أنقذ الفريق بعد الاستراحة بسبع دقائق.
وأرسل جيمس ماديسون الكرة إلى بارنز الذي سدد كرة ساقطة بشكل رائع داخل الشباك.
وتلقى ليستر ضربة بطرد لاعبه البديل شاندون بابتيست؛ بسبب الحصول على إنذارين في غضون أربع دقائق، وتلقى البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.
وبقي ليستر في المركز 16 برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن إيفرتون ويتقدم بنقطة واحدة على وست هام يونايتد صاحب المركز 18.
ويأتي برنتفورد في المركز الثامن ويتأخر بفارق الأهداف عن ليفربول وبرايتون آند هوف ألبيون.
ليدز يهزم وولفرهامبتون ويخرج من منطقة الهبوط
حقق ليدز يونايتد فوزا ثمينا وفاز 4-2 على وولفرهامبتون واندرارز، اليوم السبت، ليضمن خوض التوقف الدولي خارج منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي.
وافتتح جاك هاريسون التسجيل لفريق ليدز من ركلة جزاء بعد مرور ست دقائق.
وأضاف لوك أيلينغ الهدف الثاني بعد الاستراحة، قبل أن يسجل زميله راسموس كريستنسن هدفا ثالثا بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.
وقلص جوني الفارق لوولفرهامبتون بعد ثلاث دقائق بعدما تقدم الحارس إيان ميلييه عن مرماه، ثم أضاف زميله ماتيوس كونيا الهدف الثاني بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 73.
وحاول وولفرهامبتون إدراك التعادل لكنه تعرض لضربة بتعرض لاعبه جوني للطرد بعد الاعتداء على أيلينغ في الدقيقة 84.
وحسم البديل رودريغو فوز ليدز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وتقدم ليدز خمسة مراكز وأصبح في المركز 14 بعدما حقق فوزه السادس هذا الموسم وهو الثاني للفريق بعد تعييه خابي غراسيا في نهاية فبراير شباط. وبقي وولفرهامبتون في المركز 13.