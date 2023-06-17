تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم كاليدو كوليبالي

وانضم كوليبالي إلى تشيلسي العام الماضي قادمًا من نابولي، وخاض مع "البلوز" 32 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وفقا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".

ويسعى الهلال لإبرام صفقات عالمية على غرار تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد.

ويستعد الهلال لإقامة معسكر إعدادي في النمسا الصيف الجاري، استعدادا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، الذي تنطلق أولى جولاته في 11 أغسطس المقبل.

وينافس الهلال في الموسم المقبل على 6 بطولات، هي: كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري روشن، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، ودوري أبطال آسيا.