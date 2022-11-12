هل تبعد الإصابة جيمس ماديسون عن إنجلترا في كأس العالم؟

قلل بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، من مخاوف إصابة جيمس ماديسون، مؤكدا أن نجم الفريق قد استبدل مبكرا أمام وست هام يونايتد كإجراء احترازي.

وقال رودجرز في تصريحاته عقب المباراة: "خروج ماديسون كان إجراء احترازيا وسيكون اللاعب جاهزا لكأس العالم".

وسجل ماديسون هدفا رائعا في استاد لندن لكنه اضطر للخروج بعد 25 دقيقة فقط ليحل محله دينيس برايت خلال مواجهة وست هام يونايتد في لندن.

وشوهد لاعب خط الوسط المهاجم وهو يمسك بعضلات فخذه الخلفية وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج لكنه ظهر مرة أخرى يجلس على مقاعد البدلاء في ليستر في الشوط الثاني حيث حقق فريقه فوزا مريحا 2-صفر.

وضم غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ماديسون المتألق لتشكيلته في قطر رغم أنه لم يشارك مع المنتخب الوطني منذ عام 2019، لكن تمت مكافأته على البداية الجيدة للموسم المحلي الحالي.

وكانت مسألة ضم ماديسون هي النقطة المحورية للحديث في الأشهر الأخيرة، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما شارك بشكل واضح منذ بداية الموسم الماضي في 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 18 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.