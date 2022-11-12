هل تبعد الإصابة جيمس ماديسون عن إنجلترا في كأس العالم؟
قلل بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، من مخاوف إصابة جيمس ماديسون، مؤكدا أن نجم الفريق قد استبدل مبكرا أمام وست هام يونايتد كإجراء احترازي.
وقال رودجرز في تصريحاته عقب المباراة: "خروج ماديسون كان إجراء احترازيا وسيكون اللاعب جاهزا لكأس العالم".
وسجل ماديسون هدفا رائعا في استاد لندن لكنه اضطر للخروج بعد 25 دقيقة فقط ليحل محله دينيس برايت خلال مواجهة وست هام يونايتد في لندن.
وشوهد لاعب خط الوسط المهاجم وهو يمسك بعضلات فخذه الخلفية وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج لكنه ظهر مرة أخرى يجلس على مقاعد البدلاء في ليستر في الشوط الثاني حيث حقق فريقه فوزا مريحا 2-صفر.
وضم غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ماديسون المتألق لتشكيلته في قطر رغم أنه لم يشارك مع المنتخب الوطني منذ عام 2019، لكن تمت مكافأته على البداية الجيدة للموسم المحلي الحالي.
وكانت مسألة ضم ماديسون هي النقطة المحورية للحديث في الأشهر الأخيرة، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما شارك بشكل واضح منذ بداية الموسم الماضي في 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 18 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.
وقالت صحيفة "الغارديان"، إن آمال ماديسون في المشاركة في المونديال معلقة بخيط رفيع بعدما غادر الملعب في الشوط الأول بينما كان يمسك بفخذه الأيمن.
وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرج بشدة، فإن مشاركته في البطولة يجب أن تكون الآن في شك، خاصة وأن المونديال ينطلق بعد ثمانية أيام فقط.
والفاصل الزمني بين مباراة السبت والمباراة الأولى للمنتخب الإنجليزي أمام إيران يوم الإثنين المقبل يعني أن ماديسون لن يكون لديه وقت للتعافي.
وتغادر بعثة المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 1966 إلى قطر يوم الثلاثاء وتتدرب للمرة الأولى في اليوم التالي، وبعد ذلك يبدأ العد التنازلي لمباراتهم الأولى ضد إيران بعد ظهر يوم الإثنين.
كان ضم ماديسون هو الأكثر لفتا للنظر بين 26 لاعبا وجاء بعد موجة دعم كبيرة للمهاجم، حيث أشاد ساوثغيت بمستواه ووصفه بأنه "استثنائي" واعترف بأن ماديسون، الذي فاز فقط بلقب واحد مع منتخب إنجلترا حتى الآن ، لم يعد من الممكن تجاهله.
ولا شك أن إقامة كأس العالم في الشتاء لأول مرة في التاريخ أدى إلى خلق حالة غير مسبوقة حيث أقيمت جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الإعلان عن التشكيلة وهو أمر في غاية الخطورة في حال إصابة أي من اللاعبين سواء الإنجليز أو جنسيات أخرى مشاركة في المونديال.