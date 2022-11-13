كونتي: هاري كين يتوجه إلى كأس العالم في أفضل حال
قال أنتونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إن قائد منتخب إنجلترا هاري كين، لاعب فريقه، سيخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في وقت لاحق من الشهر الجاري وهو في أفضل حال على المستويين البدني والذهني.
وأحرز كين هدفه رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلال فوز النادي اللندني 4-3 على ليدز يونايتد، أمس السبت، في مشاركته أساسيا من البداية للمرة الـ 22 على التوالي في الموسم الحالي.
وأثار هذا الجهد الكبير الذي بذله كين (29 عاما) خلال الأسابيع الأخيرة مخاوف من إمكانية معاناته من الإرهاق في نهائيات قطر التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري، لكن المدرب كونتي أكد أن مهاجمه سيكون جاهزا للانطلاق بكل قوة من جديد عندما تبدأ إنجلترا مسيرتها في النهائيات بمواجهة إيران في 21 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ضمن المجموعة الثانية.
وقال كونتي للصحفيين "نحن نتحدث عن مهاجم من الطراز العالمي فعلا".
"يستطيع أن يستمر في التحسن وأن يصبح أقوى وأقوى. وهو الآن يدخل كأس العالم المقبلة في أفضل حال بدنيا وذهنيا أيضا".
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم "أعتقد أنه يشعر بمسؤولية كبيرة لأنه قائد منتخب إنجلترا وأنا أعتبر منتخب إنجلترا واحدا من أفضل المنتخبات في العالم، وأحد الفرق المرشحة لتقديم بطولة كبيرة".
وأردف "خلال هذه الفترة، وخاصة آخر 13 مباراة، لعب هاري دورا مهما بالفعل. بكل صدق، يستحق هاري إشادة كبيرة لأنه دائما يكون لاعبا مهما، لكنه خلال هذه الفترة تحمل عبئا كبيرا ولعب بصورة رائعة".
تصريحات ساوثغيت
من جانبه، طالب غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، لاعبيه بتجاهل الأمور الجانبية المحيطة بكأس العالم 2022، والتركيز على فرصتهم في الفوز بلقب البطولة في قطر ليصبحوا أعظم منتخب في تاريخ بلادهم.
ووصل فريق ساوثغيت إلى قبل نهائي النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام، كما صعد لنهائي بطولة أوروبا الأخيرة في 2021، لكن إنجلترا لم تحصل على لقب أي بطولة كبرى منذ تتويجها بكأس العالم على أرضها في 1966.
وستبدأ إنجلترا مسيرتها في نهائيات قطر بمواجهة إيران في 21 نوفمبر تشرين الثاني الجاري قبل أن تواجه الولايات المتحدة وويلز في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية.
وقال مدرب إنجلترا "ندرك أنه يتعين علينا التعليق على الأمور الجارية خارج الملعب والمحيطة بهذه البطولة، لكننا نريد أن نشعل حماس اللاعبين الذين يشعرون به منذ الطفولة. نريد إشعال هذا الحماس".
وأضاف ساوثغيت "نريد منهم تحويل ما يشعرون به من إرهاق جراء اللعب بكثافة مع أنديتهم إلى التفكير في إنجلترا.. وأن يدركوا أن بوسعنا تحقيق أفضل إنجاز للكرة الإنجليزية".