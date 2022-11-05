ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا لفريقه مانشستر سيتي في شباك فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".
وجاء هدف هالاند القاتل في الدقيقة 94 من ركلة جزاء، حيث بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء ودخل وفريقه متعادلا بهدف لمثله، ليسجل هدف الفوز للسيتي.
ورفع هالاند رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 18 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام، برصيد 10 أهداف، ثم ألكسندر ميتروفيتش نجم فولهام، برصيد 9 أهداف.
وأحرز هالاند هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي مانشستر سيتي حامل اللقب الفوز 2-1 على ضيفه فولهام ويقفز لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
وبات رصيد سيتي 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 12 مباراة وسيلعب أمام تشيلسي يوم الأحد.
وتقدم سيتي بهدف خوليان ألفاريز في الدقيقة 17، لكن جواو كانسيلو تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منع انفراد بالمرمى في الدقيقة 26 والتسبب في ركلة جزاء.
ونفذ أندرياس بريرا ركلة الجزاء ليدرك التعادل لفولهام قبل مرور نصف ساعة من اللعب.
ولم يتأثر سيتي بالنقص العددي وواصل فرض سيطرته، حتى شارك البديل هالاند وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ثم هز الشباك من ركلة جزاء حصل عليها زميله كيفن دي بروين.