سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفا لفريقه مانشستر سيتي في شباك فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

وجاء هدف هالاند القاتل في الدقيقة 94 من ركلة جزاء، حيث بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء ودخل وفريقه متعادلا بهدف لمثله، ليسجل هدف الفوز للسيتي.

ورفع هالاند رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 18 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام، برصيد 10 أهداف، ثم ألكسندر ميتروفيتش نجم فولهام، برصيد 9 أهداف.