ساوثغيت يشيد بتطور مستوى بلينغهام بعد تألقه في مباراة إنجلترا والسنغال

يعرف غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن لاعبه الشاب جود بلينغهام لاعب متميز فعلا لكنه رغم ذلك فوجئ بأداء لاعب الوسط البالغ 19 عاما خلال نهائيات كأس العالم الحالية في قطر.

وبعد هزه الشباك في أول مشاركة له في كأس العالم في مواجهة إيران قبل أسبوعين، قاد بلينغهام منتخب بلاده إلى التأهل لدور الثمانية من خلال أداء مذهل في الفوز 3-صفر على السنغال، أمس الأحد.

فقد هيأ الهدف الأول لزميله في خط الوسط جوردان هندرسون ثم بذل مجهودا فرديا رائعا في بناء الهجمة التي أدت إلى تقدم فريقه 2-صفر بفضل هدف هاري كين.