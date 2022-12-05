ساوثغيت يشيد بتطور مستوى بلينغهام بعد تألقه في مباراة إنجلترا والسنغال
يعرف غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن لاعبه الشاب جود بلينغهام لاعب متميز فعلا لكنه رغم ذلك فوجئ بأداء لاعب الوسط البالغ 19 عاما خلال نهائيات كأس العالم الحالية في قطر.
وبعد هزه الشباك في أول مشاركة له في كأس العالم في مواجهة إيران قبل أسبوعين، قاد بلينغهام منتخب بلاده إلى التأهل لدور الثمانية من خلال أداء مذهل في الفوز 3-صفر على السنغال، أمس الأحد.
فقد هيأ الهدف الأول لزميله في خط الوسط جوردان هندرسون ثم بذل مجهودا فرديا رائعا في بناء الهجمة التي أدت إلى تقدم فريقه 2-صفر بفضل هدف هاري كين.
وحسب أرقام مؤسسة "أوبتا" فإن بلينغهام عندما صنع الهدف الأول لهندرسون أصبح أول لاعب أقل من 20 عاما يهيئ فرصة تهديف في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ 1966 مع بداية تسجيل المعلومات والإحصاءات.
وقال المدرب ساوثغيت عن لاعب بروسيا دورتموند: "لا أعتقد أننا توقعنا أن يتطور مستوى بلينغهام بهذه السرعة. لقد تطور أداؤه لمستوى مختلف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة".
وتوقع لاعب إنجلترا فيل فودن الذي هيأ فرصتي تهديف في مباراة أمس أن يصبح بلينجهام أفضل لاعب خط وسط على مستوى العالم، قائلا: "هو من أكثر اللاعبين موهبة بالنسبة لي.. ولا توجد نقاط ضعف في أدائه".
وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية نظيره الفرنسي السبت المقبل.