تشيلويل يعلن غيابه رسميا عن منتخب إنجلترا في كأس العالم للإصابة

أعلن المدافع الإنجليزي بن تشيلويل، اليوم السبت، غيابه عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعدما أظهرت فحوصات تعرضه لإصابة بالغة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب تشيلويل في الوقت المحتسب بدل الضائع في فوز فريقه تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت أن اللاعب "تعرض لإصابة بالغة".

وأمسك اللاعب البالغ عمره 25 عاما بالعضلات الخلفية للفخذ الأيسر بعد انطلاقة سريعة ليسقط على الأرض قبل أن يتلقى العلاج من الفريق الطبي لتشيلسي والتقطت صور له أثناء مغادرة ملعب ستامفورد بريدج بمساعدة عكازين.

وفي الموسم الماضي، تعرض تشيلويل، الذي كان جزءا من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، لقطع في الرباط الصليبي غاب على إثره عن المنافسات لفترة لكنه عاد إلى صفوف تشيلسي هذا الموسم وشارك في 13 مباراة بكل المسابقات.