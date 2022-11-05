تشيلويل يعلن غيابه رسميا عن منتخب إنجلترا في كأس العالم للإصابة
أعلن المدافع الإنجليزي بن تشيلويل، اليوم السبت، غيابه عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعدما أظهرت فحوصات تعرضه لإصابة بالغة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأصيب تشيلويل في الوقت المحتسب بدل الضائع في فوز فريقه تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.
وأكد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت أن اللاعب "تعرض لإصابة بالغة".
وأمسك اللاعب البالغ عمره 25 عاما بالعضلات الخلفية للفخذ الأيسر بعد انطلاقة سريعة ليسقط على الأرض قبل أن يتلقى العلاج من الفريق الطبي لتشيلسي والتقطت صور له أثناء مغادرة ملعب ستامفورد بريدج بمساعدة عكازين.
وفي الموسم الماضي، تعرض تشيلويل، الذي كان جزءا من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، لقطع في الرباط الصليبي غاب على إثره عن المنافسات لفترة لكنه عاد إلى صفوف تشيلسي هذا الموسم وشارك في 13 مباراة بكل المسابقات.
وكتب تشيلويل على تويتر: "بعد إصابتي في الرباط الصليبي للركبة، اجتهدت في العمل كي أكون جاهزا لكأس العالم، دائما ما كانت المشاركة بكأس العالم حلما يراودني".
وأضاف: "لسوء الحظ، لن يكون هذا ممكنا بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها، سأبذل قصارى جهدي لأعود للعب مع تشيلسي في أقرب وقت ممكن".
وقال النادي اللندني، إن اللاعب سيبدأ برنامج إعادة تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.
ويمثل غياب تشيلويل خسارة للمنتخب الإنجليزي الذي سيفتقد أيضا جهود ريس جيمس لاعب تشيلسي الذي سيغيب عن المنافسات لثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مواجهة ميلان.
كما يتابع المنتخب الإنجليزي الحالة البدنية لثنائي مانشستر سيتي، كايل ووكر وكالفين فيليبس.
وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر كانون الأول المقبل.
ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة إيران في 21 نوفمبر.