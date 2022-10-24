كريستيانو رونالدو منفتح على العودة للدوري الإيطالي من بوابة نابولي

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن كريستيانو رونالدو يدرس العودة لإيطاليا بعد أن تعرض للتجاهل من قبل سلسلة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل مشاكله الأخيرة في مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن نابولي لا يزال "مهتمًا" بالمهاجم الأسطوري الذي يتجه إلى الخروج من أولد ترافورد بعد سلوكه ضد توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

ورفض رونالدو (37 عاما) مواجهة توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، وسار نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس قبل دقائق من صافرة نهاية المباراة.

ولم تكن مغادرة رونالدو للملعب مبكرا قبل نهاية المباراة المرة الأولى التي يقدم فيها قائد منتخب البرتغال على مثل هذا التصرف هذا الموسم، إذ سبق له المغادرة قبل صفارة نهاية مباراة رايو فاليكانو الودية قبل بداية الموسم. لكن مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ أصر على أن هذه ليست نهاية رونالدو في مانشستر يونايتد.

ونتيجة لذلك، لم يدرج الهولندي تين هاغ اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في التشكيلة التي تعادلت يوم السبت الماضي 1/1 مع تشيلسي وأمره بالتدريب منفردا في كارينغتون.

وكتب رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "دائما ما حاولت أن أكون مثالا يحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها. للأسف، لا يكون هذا ممكنا دائما وأحيانا تغلبك سخونة اللحظة. حاليا، أشعر أن عليّ مواصلة الاجتهاد في كارينغتون ودعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في أي مباراة".

وأصبح مستقبل النجم مع مانشستر غير مؤكد مع التقارير التي تشير إلى أن النادي لا يمانع السماح له بالرحيل مجانًا، في يناير/كانون الثاني، إذا لم تصل له أي عروض جديدة.

وتقول مصادر مقربة من النجم البرتغالي، إن مستشاريه بحثوا عن عروض في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك تشيلسي ونيوكاسل وآرسنال، لكن منافسي يونايتد ينظرون إلى اللاعب الذي سيبلغ 38 عامًا، في فبراير/شباط المقبل، على أنه محفوف بالمخاطر للغاية.

والعودة إلى إيطاليا مطروحة الآن بعد أن فاز رونالدو بلقبين في ثلاث سنوات في يوفنتوس.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن"، إن تشيلسي كان مهتمًا برونالدو خلال الصيف، لكنه لم يعد على رادارهم، ويدرك آرسنال ونيوكاسل الجودة التي سيقدمها في مساعدتهما على تحقيق طموحاتهما. "لكن كلا الناديين قلقان بشأن التأثير الأوسع لوصوله على الأندية".

والوجهة الأكثر ترجيحًا الآن هي إيطاليا. وكان نابولي مهتمًا برونالدو خلال الصيف وما زال حريصًا على ذلك.

وأضاف المصدر: "إضافته إلى فريقهم هي خطوة يعتقدون أنها ستساعد في تحقيق هدفهم للبقاء في صدارة الدوري الإيطالي والتقدم في دوري أبطال أوروبا. لكن الأمر سيتعلق بما إذا كان النادي يستطيع دفع أجره".

ويحصل اللاعب البولندي الدولي بيوتر زيلينسكي على 90 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع كأعلى أجر في نابولي، بينما يكسب رونالدو 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عندما عاد إلى يونايتد في عام 2021.

لكن فشلهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أدى إلى خفض راتبه بنسبة 25%، حيث يتقاضى الآن أجرًا أسبوعيًا قدره 360 ألف جنيه إسترليني في مانشستر يونايتد.

وقد يكون مستعدًا لتخفيض آخر في أجره لإجباره على الانتقال إلى نابولي.

في غضون ذلك، تم ربط مانشستر يونايتد بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمن كبديل لرونالدو في الصيف، وتقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني بعد أن سجل هدفه الخامس هذا الموسم في فوز الليلة الماضية 1/0 على روما.