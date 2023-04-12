تليغراف: ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع بيلينغهام

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول اتخذ قرارًا بالانسحاب من المنافسة على ضم جود بيلينغهام، نجم فريق بروسيا دورتموند، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان ليفربول ضمن الأندية التي تسعى إلى الحصول على خدمات لاعب الوسط الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "تليغراف"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن ليفربول قرر عدم متابعة صفقة بيلينغهام لأن تكلفة التعاقد معه من شأنه أن يقيد الإصلاح المخطط لفريق يورغن كلوب في الميركاتو المرتقب.