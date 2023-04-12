تليغراف: ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع بيلينغهام
كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول اتخذ قرارًا بالانسحاب من المنافسة على ضم جود بيلينغهام، نجم فريق بروسيا دورتموند، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وكان ليفربول ضمن الأندية التي تسعى إلى الحصول على خدمات لاعب الوسط الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة "تليغراف"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن ليفربول قرر عدم متابعة صفقة بيلينغهام لأن تكلفة التعاقد معه من شأنه أن يقيد الإصلاح المخطط لفريق يورغن كلوب في الميركاتو المرتقب.
وأوضحت أنه بالرغم من أن صاحب الـ19 عامًا كان هدفًا رئيسًا بالنسبة للرديز على مدار أكثر من عام، إلا أن السعر الإجمالي للصفقة مع احتمالية رفض بروسيا دورتموند للبيع، إلى جانب عدد المراكز التي يريد الفريق الإنجليزي تعزيزها في الصيف، أدى إلى انسحاب النادي من السباق.
وأشار التقرير إلى أن "الصراع حاليًا على اللاعب الإنجليزي محصور بين أندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي".
وكانت تقارير سابقة أوضحت أن دورتموند يريد حوالي 135 مليون جنيه إسترليني، كمبلغ ثابت، إلى جانب الإضافات حال موافقتهم على بيع جود بيلينغهام.