مدرب نيوكاسل يكشف حقيقة وجود بند في عقد رونالدو مع النصر يتيح له الانتقال إلى النادي الإنجليزي

نفى إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تماما أي حديث عن إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو إلى الفريق على سبيل الإعارة إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم البرتغالي يملك بندا في عقده مع النصر السعودي لديه يسمح له الانتقال إلى نيوكاسل في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق، 37 عامًا، إلى النادي السعودي يوم الجمعة الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو وتستمر عامين ونصف العام بعد فشله في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، وقد تم تقديمه لجماهير "العالمي" في استاد "مرسول بارك".

واستقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر، وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس. ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديا الزي الكامل لناديه الجديد.

وهتف مشجعون باسم رونالدو، بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.

ولم ينجح رونالدو في تأمين انتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب أجره المرتفع، لكنه انتقل إلى النصر مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العام حتى عام 2025.