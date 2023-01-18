"بي بي سي" تعتذر للمشاهدين بسبب ظهور أصوات غير لائقة خلال تغطيتها مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون
قدمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اعتذارها للمشاهدين بعدما صدرت أصوات غير لائقة على الهواء خلال تغطية لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
وخلال حديث النجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر كمقدم للبرنامج، مع آلان شيرر المتواجد بملعب اللقاء، ظهرت أصوات لمحتوى إباحي تسببت في حالة حرج هائلة للحاضرين بالقناة، وهو ما أدى لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للقناة بعد 40 دقيقة على الحادث: "نعتذر للمشاهدين الذين شعروا بالإساءة خلال التغطية الحية لكرة القدم مساء أمس، ونحن نحقق في كيفية حدوث ذلك".
وكشفت تقارير إعلامية بعد وقت قصير من الحادث، أن ما حدث كان من عمل المخادع الشهير دانييل جارفيس.
وقد يواجه المخادع الشهير عقوبة كبيرة على فعلته غير اللائقة والصادمة للمشاهدين.
ومن جانبه، نشر مقدم المباراة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ليكشف عن قيام أحد الأشخاص بوضع أحد الهواتف الصغيرة بظهر الكرسي الخاص به من أجل إخراج هذه الأصوات.
وتأهل ليفربول، حامل اللقب، للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بمباراة الإعادة أمام وولفرهامبتون 1-0 بفضل هدف سجله النجم الشاب هارفي إليوت من مجهود فردي، وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 في آنفيلد بالمباراة الأولى.
وسيواجه ليفربول في الدور الرابع فريق برايتون الذي سحق فريق يورغن كلوب نهاية الأسبوع الماضي 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.