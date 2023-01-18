"بي بي سي" تعتذر للمشاهدين بسبب ظهور أصوات غير لائقة خلال تغطيتها مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

وجاء في بيان للقناة بعد 40 دقيقة على الحادث: "نعتذر للمشاهدين الذين شعروا بالإساءة خلال التغطية الحية لكرة القدم مساء أمس، ونحن نحقق في كيفية حدوث ذلك".

وكشفت تقارير إعلامية بعد وقت قصير من الحادث، أن ما حدث كان من عمل المخادع الشهير دانييل جارفيس.

وقد يواجه المخادع الشهير عقوبة كبيرة على فعلته غير اللائقة والصادمة للمشاهدين.

ومن جانبه، نشر مقدم المباراة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ليكشف عن قيام أحد الأشخاص بوضع أحد الهواتف الصغيرة بظهر الكرسي الخاص به من أجل إخراج هذه الأصوات.