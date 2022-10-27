دوايت يورك: كريستيانو رونالدو كشف أسرارا تساوي ملايين تخص مانشستر يونايتد

كشف دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد أنه أجرى محادثة سرية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال فيها إن النادي يفضل التزام الصمت.

وتحدث يورك إلى رونالدو قبل ستة أشهر بعد أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يطلب رونالدو لاحقا الرحيل عن أولد ترافورد.

لكن النجم البرتغالي بقي في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد، لكنه واجه فترة مضطربة تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ.

ووصل الأمر إلى ذروته الأسبوع الماضي عندما رفض البرتغالي مواجهة توتنهام وغادر المباراة قبل صافرة النهاية.

ونتيجة لذلك قام تين هاغ بإبعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن المواجهة اللاحقة أمام تشيلسي.

وأعاد الهولندي في نهاية المطاف رونالدو إلى فريقه ومن المتوقع أن يتواجد الليلة في الدوري الأوروبي ضد شريف تيراسبول بعد محادثات صعبة لكن يورك أشار إلى أن هناك المزيد من الدراما.

وقال يورك، وهو من ترينيداد وتوباغو إن رونالدو أخبره أن الأمور "ربما تدفع له مانشستر يونايتد 5 ملايين جنيه إسترليني"؛ للاحتفاظ بما أخبره به رونالدو.

وقال يورك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "في المحادثة التي أجريتها معه، حصلت على الكثير من المعلومات لدرجة أنني إذا كنت سأكشف عن بعض الأشياء التي أخبرني بها، أعتقد أن مانشستر يونايتد ربما يدفع لي 5 ملايين جنيه إسترليني لألتزم الصمت".

وشارك رونالدو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بواقع 691 دقيقة سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد 20 نقطة من 11 مباراة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد سيكون أحد الأندية التي من المتوقع أن تواجه برشلونة في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

وسيلعب برشلونة مع أحد أصحاب مراكز الوصافة من مجموعات الدوري الأوروبي، علما أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات ويلعب في آخر جولتين مع شيريف تيراسبول وريال سوسيداد.

ويتصدر ريال سوسيداد ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد.