ميرور: كلوب قد يخضع للتحقيق بسبب تصرفاته تجاه الحكم في مباراة ليفربول وتوتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يواجه تحقيقا من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر ما بدر منه تجاه التحكيم وتصريحاته في مباراة فريقه ضد توتنهام، مساء الأحد، في البريميرليغ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإنه من المرجح أن ينظر اتحاد الكرة إلى أسلوب "كلوب" في التعامل مع الحكم الرابع خلال مواجهة توتنهام، الذي بدا عدوانيًا.

وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، حيث إنه قد يشمل التحقيق في تصريحات كلوب الهجومية ضد الحكم.