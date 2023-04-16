غوارديولا: أتمنى أن يتمكن هالاند من كسر كل الأرقام القياسية الممكنة

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "أريد بل أرغب أن يتمكن من كسر كل الأرقام القياسية الممكنة، هذا يعني أنه سجل الكثير من الأهداف، وهو ما يساعدنا. لكن أعتقد أنه يود الفوز بالألقاب".

وأضاف: "لكنه أمر مبهر، لا يزال أمامنا ثماني مباريات وهو قريب من تحطيم كل الأرقام".

وفي موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، رفع هالاند رصيده إلى 32 هدفًا وهو نفس رصيد صلاح في موسم 2017-2018.

وأصبح هالاند، البالغ 22 عامًا، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى 45 هدفًا في موسم واحد بجميع المسابقات خلال فوز سيتي 3-صفر على بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وبعدما رفع رصيده إلى 47 هدفًا أخرج غوارديولا المهاجم النرويجي لمنحه راحة قبل مواجهة بايرن في الإياب يوم الأربعاء.