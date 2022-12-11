هاري كين: سأضطر للتعايش مع ركلة الجزاء الضائعة طيلة حياتي

قال هاري كين، قائد إنجلترا، إنه يجب أن يتعايش مع ركلة الجزاء المهدرة التي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم على يد فرنسا حاملة اللقب، يوم السبت.

وأدرك المهاجم التعادل من ركلة جزاء في استاد "البيت" ليعادل رقم واين روني هداف إنجلترا التاريخي برصيد 53 هدفا.

لكنه أهدر لاحقا ركلة جزاء أخرى لإدراك التعادل 2-2 بعد أن سدد فوق المرمى قبل دقائق من النهاية، وغادر الملعب باكيا عقب الخسارة بينما حاول المدرب غاريث ساوثغيت مواساته.

وأبلغ كين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بشأن مواجهة حارس فرنسا هوغو لوريس زميله في توتنهام هوتسبير: "أنا لست شخصا يبالغ في التفكير في هذا، أستعد بنفس الطريقة سواء سددت ركلة أو ركلتي جزاء في مباراة واحدة".