غوارديولا يلمّح لعدم مشاركة هالاند في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ألمح بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى شعور النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، بانزعاجات على مستوى أربطة الكاحل، قد تبعده عن المشاركة في المباريات المتبقية قبل كأس العالم، وأبرزها ضد تشيلسي، غدًا الأربعاء، في مواجهة الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتعرض هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا، لإصابة في القدم خلال التعادل السلبي أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند، في أكتوبر الماضي، واضطُر للتغيب عن مباراتي إشبيلية وليستر سيتي، قبل أن يعود ويشارك كبديل أمام فولهام، يوم السبت الماضي، وسجل هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "هالاند ما زال غير جاهز بشكل كامل، وسنرى حالته غدًا، ويوم السبت، أمام برينتفورد. إنه يتحسن".

وأضاف: "الأهم هو أن العظم لم يتعرض للكسر لذلك لا يوجد ضرر، تضرر الرباط فقط، اللاعب ليس بصحة مثالية حاليًا، لكن خلال أسبوع أو 10 أيام من الممكن أن يحدث أي شيء".

ويتوقع أن يستدعي المنتخب النرويجي هالاند للمباراتين الوديتين مع إيرلندا وفنلندا هذا الشهر، لكن غوارديولا أشار إلى أن هذا سيكون بناءً على جاهزية المهاجم.

وأوضح: "إذا شعر أنه بخير، اللعب للمنتخب الوطني أمر مهم للاعبين، وليس لدي مشكلة أن يلعب أي لاعب مع منتخب بلاده إذا كان جاهزًا".

ويتألق هالاند مع السيتي هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا في 12 مباراة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيرغب هالاند في اللعب ضد تشيلسي في الاتحاد، يوم الأربعاء، حيث إن كأس الرابطة هي أول فرصة له للفوز بكأس كبير في إنجلترا.

وفاز سيتي باللقب 4 سنوات متتالية قبل أن يتغلب ليفربول على تشيلسي في نهائي الموسم الماضي.

ولا تشارك النرويج في نهائيات كأس العالم هذا العام، مما يمنح هالاند الوقت الكافي للتعافي تمامًا من الإصابة قبل النصف الثاني من الموسم.