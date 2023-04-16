تين هاغ: من الصعب الاعتماد على مارسيال بسبب تاريخه مع الإصابات

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن تاريخ المهاجم أنتوني مارسيال مع الإصابات يجعل من الصعب الاعتماد عليه، لكنه سيكون ضمن خططه للموسم المقبل.

وشارك مارسيال أساسيا للمرة الأولى منذ منتصف يناير الماضي في التعادل 2-2 مع إشبيلية بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي يوم الخميس، عندما خرج بعد ساعة من عمر المباراة.

وعرقلت الإصابات مسيرة اللاعب البالغ عمره 27 عامًا، الذي شارك في 18 مباراة هذا الموسم، بدأ عشر مواجهات منها فقط.