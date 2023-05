سبب انفعال غوارديولا على هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وليدز (فيديو)

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة انفعال غوارديولا على لاعبه إرلينغ هالاند بعدما ترك تصويب ركلة الجزاء لزميله غوندوغان رغم أنه المكلف بالتسديد، حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: “You have to take it” (كان عليك أن تسددها أنت)، ولكن يبدو أن النجم النرويجي كان يريد لزميله أن يسجل "هاتريك" في مواجهة اليوم، وهو ما أغضب المدرب الإسباني بشدة.