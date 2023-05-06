سبب انفعال غوارديولا على هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وليدز (فيديو)
انفعل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على لاعبه النرويجي إرلينغ هالاند، خلال المواجهة التي جمعت السيتي مع نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت.
وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة (2-1)، مساء السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية السيتي إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و27، بينما سجل هدف ليدز الوحيد رودريغو في الدقيقة 85.
وتحصل السيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد تعرض فودين للإعاقة من قبل ستريك، وأهدر غوندوغان الركلة بعد تسديد كرة على يسار روبيليس اصطدمت بالقائم.
وأتى الرد من ليدز مباشرة في الدقيقة 85، بتقليص الفارق عبر رودريغو بتسديدة من على حدود المنطقة سكنت الشباك.
والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة انفعال غوارديولا على لاعبه إرلينغ هالاند بعدما ترك تصويب ركلة الجزاء لزميله غوندوغان رغم أنه المكلف بالتسديد، حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: “You have to take it” (كان عليك أن تسددها أنت)، ولكن يبدو أن النجم النرويجي كان يريد لزميله أن يسجل "هاتريك" في مواجهة اليوم، وهو ما أغضب المدرب الإسباني بشدة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن آرسنال الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها غدًا، مع العلم أن "السيتي" لديه مباراة مؤجلة.
في حين أن رصيد ليدز يونايتد تجمد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، حيث يسعى إلى تجنب مراكز الهبوط.