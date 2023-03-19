مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بسداسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
حطم إرلينغ هالاند حاجز 40 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بعدما أحرز ثلاثة أهداف خلال الفوز 6-صفر على بيرنلي، في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.
وبعد تسجيل خمسة أهداف أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واصل المهاجم النرويجي التألق وهز شباك متصدر الدرجة الثانية في استاد الاتحاد.
وسجل المهاجم، البالغ عمره 22 عاما، هدفين في الدقيقتين 32 و35 وسادس ثلاثية من الأهداف في مباراة واحدة هذا الموسم، عندما تابع كرة مرتدة وهز الشباك قبل مرور ساعة من اللعب.
ووصل هالاند بذلك إلى 42 هدفا مع سيتي، منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي.
وأحرز خوليان ألفاريز هدفين، كما سجل البديل كول بالمر هدفا ليصل سيتي إلى 13 هدفا هذا الأسبوع ويبلغ الدور قبل النهائي.
وتمثل النتيجة ضربة لمدرب بيرنلي فينسن كومباني مدافع سيتي السابق، الذي يقترب من إعادة فريقه سريعا إلى دوري الأضواء.