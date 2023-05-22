من يمكنه إيقاف هيمنة مانشستر سيتي في الموسم المقبل؟

وصف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي المؤقت، مانشستر سيتي بأنه فريق مدهش، مضيفا أنه وصل إلى علامة الامتياز في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب غوارديولا.

وتوج سيتي بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم، ورغم هذه الهيمنة يصر غوارديولا على أن المسابقة تزداد صعوبة كل عام.

لكن الأصعب إزاحة سيتي من القمة.. وفي ما يلي نظرة للفرق التي قد تنافس فريق غوارديولا في الموسم المقبل.